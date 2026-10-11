Accueil - Mercato OM - OM : Lorenzi-Nice, la conciliation aux prud’hommes a échoué

La conciliation entre Grégory Lorenzi, directeur sportif de l’OM, et l’OGC Nice n’a débouché sur aucun accord devant les prud’hommes. Le différend, lié à l’engagement du dirigeant avec le club azuréen avant son arrivée à Marseille, entre désormais dans une nouvelle phase judiciaire.

OM : Un accord introuvable entre Lorenzi et le Gym

Le dossier de Grégory Lorenzi reste ouvert. Selon Jean-François Pérès, journaliste au Journal du Dimanche, qui a révélé l’information dans une publication sur X, les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente lors de leur rendez-vous devant le conseil de prud’hommes.

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Une étape qui devait pourtant permettre d’éviter une procédure contentieuse plus longue. À l’origine du différend, un engagement pris par le dirigeant auprès de l’OGC Nice après son départ du Stade Brestois.

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Alors que son arrivée chez les Aiglons semblait se dessiner, l’opportunité de rejoindre l’OM a finalement rebattu les cartes. Nice reproche ainsi à Lorenzi de ne pas avoir respecté l’accord conclu avec lui. Le désaccord dépasse donc le simple changement de destination professionnelle.

La procédure judiciaire entre dans une nouvelle phase

Faute de compromis, le dossier est renvoyé à la « mise en état ». Cette étape doit permettre aux parties de préparer leurs arguments, de communiquer leurs pièces et de préciser leurs positions avant une éventuelle audience de jugement. En clair, le bras de fer se poursuit, et les deux camps devront désormais défendre plus précisément leurs intérêts.

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Aucune date d’audience n’a été communiquée à ce stade. Le calendrier judiciaire reste donc incertain, tout comme l’issue du litige. Une conciliation demeure théoriquement possible avant le procès, mais le premier rendez-vous n’aura pas suffi à rapprocher les positions.

Un dossier qui menace surtout les intérêts financiers

Pour Grégory Lorenzi, l’enjeu paraît principalement financier et contractuel. Le différend porte sur les conséquences d’un engagement qui n’aurait pas été respecté et non sur la validité de ses fonctions actuelles à l’OM. Il convient toutefois de rester prudent. Seule une décision judiciaire ou un accord entre les parties permettra de clarifier définitivement les conséquences du dossier.

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Ce conflit intervient alors que Lorenzi poursuit sa mission à Marseille, loin du scénario initial qui devait le conduire à Nice. Le dirigeant doit désormais composer avec cette affaire en parallèle de ses responsabilités sportives. Faudra désormais voir si les deux camps finiront par trouver une issue négociée ou s’ils iront jusqu’au jugement.