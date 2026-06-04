Ça chauffe à l’OM : L’OGC Nice se venge de Grégory Lorenzi !

Fraîchement nommé directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi se retrouve au cœur d’un litige administratif. L’OGC Nice va saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir justice.

OM : Le litige Lorenzi-Nice devant les Prud’hommes

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Le soulagement a été de courte durée ! L’Olympique de Marseille a officialisé jeudi dernier l’arrivée de son nouveau directeur de football. Grégory Lorenzi a succédé à un Medhi Benatia démissionnaire. Il est déjà au travail pour redessiner les contours de l’effectif phocéen.

Sauf que le nouveau dirigeant de l’OM traine dernière lui un imbroglio contractuel. Avant de rejoindre Marseille, Grégory Lorenzi avait signé un pré-contrat avec l’OGC Nice. Ce deal était lié au maintien des Aiglons dans l’élite. Une condition remplie puisque le club azuréen a finalement validé son maintien dans l’élite en battant l’AS Saint-Etienne (4-1).

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Les Aiglons comptent donc réactiver cet accord. L’Equipe rapporte que le président Jean-Pierre Rivère n’a aucune intention de laisser cette volte-face de Grégory Lorenzi impunie. La direction niçoise a ainsi décidé de saisir les Prud’hommes afin d’obtenir gain de cause.

Une compensation financière réclamée

Notons que Grégory Lorenzi avait dépêché ses avocats à Nice afin de résoudre le litige à l’amiable. Ces tentatives de conciliation menées par l’ancien Brestois ont visiblement échoué. L’OGC Nice campant sur ses positions. L’objectif ne serait pas de faire annuler la venue de Grégory Lorenzi à Marseille.

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Le Gym n’entend pas signer l’ancien Brestois contre son gré. L’idée est sans doute d’exiger une compensation financière conséquente. Ce conflit administratif plonge le nouveau directeur sportif marseillais au cœur d’une première polémique.