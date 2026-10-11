Troyes-OM : Phliponeau veut faire tomber son club formateur

Alexandre Phliponeau s’apprête à retrouver l’OM avec Troyes, dimanche à 20 h 45, dans une rencontre importante pour les ambitions troyennes. Formé pendant plus de dix ans dans la cité phocéenne, le milieu de terrain entend mettre ses attaches marseillaises de côté pour aider son équipe à décrocher les trois points.

Troyes-OM : Phliponeau, un enfant de Marseille face à son passé

Né à Marseille, Alexandre Phliponeau a grandi footballistiquement au sein de l’Olympique de Marseille, où il a signé son premier contrat professionnel. Pourtant, à l’approche de ces retrouvailles, le milieu de terrain refuse de se laisser gagner par la nostalgie.

Dans des déclarations en conférence de presse, il assume son attachement à son club formateur tout en affirmant sa volonté de rester concentré sur le défi qui attend Troyes. « C’est donc forcément un club particulier pour moi », reconnaît le joueur, conscient de la place qu’occupe l’OM dans son parcours.

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Mais cette affection ne signifie pas qu’il compte aborder la rencontre avec des états d’âme. Pour lui, le passé appartient au passé dès lors que le coup d’envoi est donné. Il n’a qu’un seul objectif : défendre les couleurs troyennes et contribuer à une victoire qui pourrait compter dans la course au classement.

Des retrouvailles inédites après l’épisode Annecy

Cette confrontation revêt également une dimension particulière sur le plan sportif. Alexandre Phliponeau n’a encore jamais affronté l’Olympique de Marseille sur le terrain. Il aurait pu connaître cette expérience lors de l’élimination marseillaise en Coupe de France face à Annecy, mais une grave blessure au genou, avec une rupture des ligaments croisés, l’avait contraint à assister à la rencontre depuis les tribunes.

Le joueur avait tout de même vécu de près cette soirée au Vélodrome, au cours de laquelle Annecy avait créé la surprise en sortant l’OM de la compétition. Cette fois, il pourra enfin se mesurer à son ancien club sur la pelouse. Pas question, toutefois, de transformer cette première en règlement de comptes personnels. Phliponeau assure qu’il considère ce rendez-vous comme un match de championnat ordinaire, avec trois points à aller chercher.

Un OM en difficulté, une occasion à saisir pour Troyes

La situation marseillaise ne laisse pas Alexandre Phliponeau indifférent. Voir son ancien club dans la zone rouge du classement reste inhabituel à ses yeux. Il rappelle néanmoins que les difficultés d’une équipe peuvent aussi s’expliquer par la succession de rencontres exigeantes.

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Le milieu troyen préfère donc éviter de se perdre dans l’analyse des problèmes marseillais et concentrer son énergie sur les forces de sa propre formation. Affronter une équipe en difficulté ne garantit jamais une victoire, surtout lorsqu’il s’agit d’un club qui dispose d’une histoire et d’une pression médiatique aussi importantes que l’OM.

Troyes devra faire preuve de rigueur, d’intensité et de lucidité pour profiter de la situation. Phliponeau connaît suffisamment l’environnement marseillais pour savoir que son ancien club peut réagir à tout moment. La moindre erreur pourrait ainsi remettre les visiteurs dans le match.

Le public troyen, un soutien décisif dans les moments difficiles

Pour Alexandre Phliponeau, l’affluence annoncée dans les tribunes représente un véritable atout pour Troyes. Face à un adversaire de cette envergure, l’énergie du public peut aider les joueurs à maintenir leur niveau d’engagement lorsque la pression monte. Le milieu de terrain insiste sur ce rôle essentiel des supporters, qu’il considère comme un véritable douzième homme.

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« Le fait d’avoir un public qui nous pousse et qui est derrière nous, ça peut nous donner un supplément d’âme », explique-t-il. Cette mobilisation pourrait peser dans les moments où Troyes devra subir les offensives marseillaises. Encore faudra-t-il transformer cette ferveur en efficacité sur le terrain.

Une première contre l’OM sans célébration préméditée

La possibilité de marquer contre son club formateur pourrait donner une dimension supplémentaire à la soirée de Phliponeau. Interrogé sur une éventuelle célébration, le joueur préfère cependant ne rien prévoir. S’il trouve le chemin des filets, sa réaction sera spontanée, assure-t-il.

Une réponse qui correspond à sa ligne de conduite depuis le début de la conférence de presse : ne pas faire de cette rencontre un événement sentimental, mais un objectif sportif. Sa famille, restée à Marseille, ne fera pas le déplacement pour assister à ce rendez-vous.

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Phliponeau devra donc gérer cette première face à l’OM sans soutien familial dans les tribunes, mais avec une mission collective bien définie. Pour Troyes, l’enjeu dépasse les retrouvailles d’un joueur avec son passé. Il s’agit de prendre des points. Et pour le milieu de terrain, la meilleure manière d’honorer son parcours marseillais sera peut-être simplement de se montrer décisif sous son nouveau maillot.