Accueil - Mercato ASSE - Compo ASSE Rodez : Lamba pour Le Cardinal, confiance à Davitashvili

Sans son capitaine, Ian Cathro a fait ses choix pour la réception de Rodez ce samedi à 20h. La compo ASSE Rodez s’articule autour de Chico Lamba en défense centrale à la place de Julien Le Cardinal, de Kévin Pédro sur le côté droit et de Zuriko Davitashvili en attaque, Thierno Ballo commençant sur le banc. Geoffroy-Guichard sera plein pour ce match de la 8e journée de Ligue 2.

Compo ASSE Rodez : qui pour remplacer Le Cardinal ?

Le défenseur a pris un gros coup à la cuisse à Metz, juste avant la trêve internationale. Il a repris avec le groupe en début de semaine, sans être prêt à temps. « Il n’est pas apte », a tranché Ian Cathro en conférence de presse, avant de préciser que son capitaine « ne sera pas avec nous samedi ». L’entraîneur écossais n’évoque pas une absence longue.

Chico Lamba prend donc la place. Resté dans le Forez pendant le rassemblement des sélections, il a disputé les 90 minutes du match amical contre le FC Sion et arrive avec du rythme. Il sera associé à Sohaib Naïr, qui n’a joué qu’une rencontre avec l’Algérie. Mahmoud Jaber, aperçu avec le groupe à l’entraînement, n’est pas encore en mesure de tenir un match officiel.

Pédro devant Ferreira, Bernauer conserve sa place

À droite, Kévin Pédro passe devant Joao Ferreira, de retour mais pas encore titulaire. Ben Old garde le couloir gauche. Au milieu, Maxime Bernauer reste en sentinelle, le rôle qu’il tenait déjà face à Sion, avec Aron Csongvai à ses côtés. Convoqué par la Slovénie sans entrer en jeu, Tamar Svetlin perd sa place et débuterait sur le banc. Augustine Boakye et Jakob Breum jouent un cran plus haut, derrière les deux attaquants.

Ian Cathro doit composer sans son capitaine contre Rodez

Davitashvili titulaire, Ballo sur le banc malgré la fraîcheur

C’est le choix le plus surprenant de cette composition de Saint-Étienne contre Rodez. Zuriko Davitashvili a enchaîné quatre titularisations avec la Géorgie pendant la trêve. Thierno Ballo, lui, n’a pas quitté Saint-Étienne et pouvait apporter des jambes neuves. Cathro avait pourtant reconnu que plusieurs internationaux étaient rentrés éprouvés par les voyages. Il fait malgré tout confiance au Géorgien.

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Irvin Cardona n’était pas concerné par le débat. Avec 4 buts et 5 passes décisives en 7 journées de Ligue 2, l’attaquant reste le premier nom couché sur la feuille de match, même après trois matchs complets avec Malte.

Une trêve chargée pour les cadres stéphanois

Une douzaine de joueurs de l’effectif sont partis en sélection, dont six titulaires habituels. Ben Old a été titularisé trois fois, Aron Csongvai a joué trois matchs dont deux comme titulaire, Augustine Boakye et Kévin Pédro en ont disputé deux chacun. La plupart ne sont rentrés que mercredi, trois jours avant la réception de Rodez.

Maxime Bernauer, Chico Lamba, Thierno Ballo et Jakob Breum ont, eux, passé ces trois semaines à Saint-Étienne. Trois d’entre eux figurent dans le onze probable. Ballo est le seul à rester en dehors, ce qui montre que la fraîcheur physique n’a pas été le premier critère de Cathro pour composer son attaque.

La composition probable de l’ASSE contre Rodez

Gardien : Gautier Larsonneur

Défenseurs : Kévin Pédro, Chico Lamba, Sohaib Naïr, Ben Old

Milieux : Aron Csongvai, Maxime Bernauer, Augustine Boakye, Jakob Breum

Attaquants : Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili

Absents : Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber, Lassana Traoré et Paul Eymard. Ce dernier a été touché près de la zone de sa grave blessure de la saison passée, et le club ne donne aucune date de retour.

Le leader reçoit un Rodez en difficulté

Les Verts abordent la soirée en tête avec 16 points, un de plus que Montpellier, vainqueur de Grenoble (2-0) vendredi soir. Ils restent pourtant sur une défaite à Dunkerque et un nul à Metz, et n’ont plus gagné depuis la réception de Montpellier début septembre. Le calendrier et les résultats des Verts sont à suivre sur la page de l’AS Saint-Étienne.

Rodez arrive 14e, avec quatre défaites en sept journées, dont trois de suite. Didier Santini ne voit pourtant pas ce déplacement comme une corvée. « C’est le plus bel endroit, c’est un public extraordinaire, un stade mythique », a lancé l’entraîneur du RAF, qui aborde le duel face à Saint-Étienne sans complexe et se méfie des transitions rapides des Verts.

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« Ça va être compliqué, mais ça va être génial à vivre », a ajouté le technicien, qui reconnaît que « les Verts sont capables de savoir garder le ballon ». Son équipe n’a remporté que deux de ses sept premiers matchs.

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ASSE-Rodez : les questions avant le match

À quelle heure se joue ASSE-Rodez ?

Le match est programmé ce samedi 10 octobre 2026 à 20h au stade Geoffroy-Guichard, pour la 8e journée de Ligue 2. Toutes les places ont trouvé preneur.

Le Chaudron sera-t-il plein pour ASSE-Rodez ?

Oui. L’AS Saint-Étienne a annoncé sur son compte X officiel que les derniers billets disponibles avaient trouvé preneur. Le RAF jouera donc devant un Geoffroy-Guichard comble.

Qui remplace Julien Le Cardinal contre Rodez ?

Chico Lamba, titulaire en défense centrale aux côtés de Sohaib Naïr. Le capitaine stéphanois a été déclaré inapte après un coup reçu à Metz.

Pourquoi Thierno Ballo est-il remplaçant ?

Ian Cathro lui préfère Zuriko Davitashvili pour accompagner Irvin Cardona en pointe, malgré les quatre matchs joués par le Géorgien avec sa sélection pendant la trêve.

Où en est Rodez avant de jouer l’ASSE ?

Le RAF de Didier Santini occupe la 14e place de Ligue 2 après sept journées, avec deux victoires, un nul et quatre défaites, dont trois consécutives.