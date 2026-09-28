Accueil - Mercato ASSE - ASSE : La solution pour sortir Gautier Larsonneur de l’impasse

Après le nul concédé par l’ASSE à Metz (2-2), Gautier Larsonneur est au cœur des interrogations après une prestation jugée insuffisante. Laurent Roussey estime que le gardien stéphanois doit bénéficier d’un accompagnement du staff tout en opérant une remise en question personnelle pour retrouver son meilleur niveau.

ASSE : Pourquoi Laurent Roussey cible-t-il le cas Larsonneur ?

Dans l’émission Vert sans Filtre, Laurent Roussey a livré une analyse sans détour sur la situation de Gautier Larsonneur après la rencontre face à Metz. L’ancien joueur et entraîneur de l’ASSE estime que le gardien doit être accompagné par son entourage sportif pour retrouver la confiance qui semble lui manquer actuellement.

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Le constat intervient après une rencontre particulièrement frustrante pour les Stéphanois. Alors qu’ils menaient de deux buts, les Verts ont finalement été rejoints par le FC Metz (2-2). Dans ce scénario, la prestation de Larsonneur n’a pas dissipé les doutes apparus depuis le début de la saison.

Que reproche réellement Roussey au gardien stéphanois ?

Pour Roussey, la première réponse doit venir du staff. Dans l’émission, il explique : « Si c’est ton numéro 1, il va falloir lui redonner cette confiance. Et ça peut passer par des entretiens. » Une démarche qui viserait moins à sanctionner le portier qu’à lui permettre de retrouver ses repères et sa sérénité.

Mais l’ancien technicien stéphanois ne s’arrête pas là. Il réclame également une prise de conscience du principal intéressé : « Il doit aussi prendre conscience qu’il n’est pas au niveau qui est le sien. » Pour Roussey, l’objectif n’est donc pas de remettre en cause les qualités intrinsèques de Larsonneur, mais de l’amener à mesurer l’écart entre son niveau actuel et celui attendu.

Les chiffres expliquent-ils cette inquiétude autour de Larsonneur ?

Les statistiques du début de saison donnent du poids aux interrogations. Après sept journées de Ligue 2, Gautier Larsonneur affiche 57,9 % d’arrêts réussis, un rendement qui le situe au 16e rang sur 19 gardiens, avec huit buts encaissés. Le déplacement à Metz a davantage exposé cette fragilité statistique.

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Sur les trois tirs cadrés subis par l’ASSE, le portier n’en a repoussé qu’un seul. Roussey a donc livré un verdict particulièrement sévère concernant cette rencontre : « Il est difficilement défendable sur ce match face à Metz. » Une phrase qui résume la pression pesant désormais sur le gardien.

Le remède de Roussey peut-il relancer le numéro un ?

L’ancien entraîneur des Verts préconise donc un double travail. D’un côté, le staff doit recréer un environnement favorable autour de son gardien ; de l’autre, Larsonneur doit accepter de questionner ses propres performances. Roussey insiste sur cette nécessité lorsqu’il affirme : « qu’il n’est pas dans sa meilleure condition. »

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Cette approche laisse toutefois une donnée essentielle en suspens : l’ASSE n’envisage pas de modifier sa hiérarchie dans les buts. Larsonneur reste le numéro un, et le véritable enjeu consiste donc à savoir combien de temps lui sera nécessaire pour retrouver de la régularité. Pour un gardien, quelques arrêts peuvent parfois changer une dynamique ; encore faut-il retrouver suffisamment de confiance pour les réaliser au bon moment.