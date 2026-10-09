PSG : Ignoré par Zidane, Lucas Digne impressionne enfin Luis Enrique

Grand absent de la première liste de Zinedine Zidane lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Lucas Digne impressionne enfin Luis Enrique, son entraîneur au PSG.

PSG : Lucas Digne bluffe Luis Enrique à l’entraînement avant Le Mans

Lucas Digne a marqué des points auprès de Luis Enrique. Peu utilisé depuis son retour au Paris Saint Germain durant le mercato estival passé, l’ancien défenseur d’Aston Villa s’est illustré jeudi à l’entraînement en inscrivant plusieurs superbes buts. De quoi impressionner son entraîneur, qui pourrait lui offrir une place de titulaire samedi soir contre Le Mans en Ligue 1.

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Recruté pour jouer la doublure de Nuno Mendes, l’international français de 33 ans est arrivé à Paris avec un petit défaut physique. Rien d’étonnant toutefois puisqu’il était à la Coupe du monde avec les Bleus de Didier Deschamps. Certains médias ont même parlé d’inquiétude en interne, décrivant un joueur pas assez concerné.

Le principal intéressé a cependant démenti et se tient prêt pour faire souffler Nuno Mendes. D’ailleurs, l’ancien lillois a impressionné son coach lors de la séance de ce jeudi soir. Particulièrement inspiré devant le but, Lucas Digne a enchaîné les belles réalisations face à Lucas Chevalier et Matvey Safonov, provoquant l’étonnement de Luis Enrique.

« Oh lalala qu’est-ce que c’est Lucas ? », s’est exclamé le technicien espagnol, visiblement impressionné par son numéro 12. « C’est le pan con tomate !, en français : « C’est le pain à la tomate » », lui a répondu Digne avec le sourire, en référence à la spécialité espagnole. Une belle prestation qui tombe au meilleur moment.

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Alors que Nuno Mendes bénéficie de plusieurs jours de repos et manquera la réception du Mans samedi, à 20h45, Lucas Digne apparaît comme le favori pour occuper le couloir gauche de la défense du Paris Saint Germain. Il y a quelques jours, le site spécialisé Culture PSG rapportait que le natif de Meaux souhaitait profiter de la trêve internationale pour retrouver un meilleur niveau et son entourage confiait que Digne entendait « montrer qu’il n’est pas au PSG par hasard ».

Luis Enrique et le staff parisien l’espèrent vivement, alors que le joueur avait reconnu lui-même qu’un « temps d’adaptation » était nécessaire pour bien performer, et que son absence de « préparation » ne lui permettait pas d’être au top.

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La longue pause de la trêve internationale aura donc permis au compatriote de Désiré Doué de rattraper son retard et d’être prêt lorsque son entraîneur aura besoin de lui pour faire souffler Nuno Mendes.