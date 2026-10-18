ASSE : Encore blessé, Julien Le Cardinal interpelle les arbitres

Remplacé sur blessure face au Red Star, samedi, Julien Le Cardinal s’est énervé après un nouveau coup au genou, déjà sensible la semaine d’avant. Malgré le succès de l’ASSE (1-0), le capitaine stéphanois demande des sanctions plus lourdes contre les contacts qu’il estime dangereux, en espérant échapper à une blessure grave.

Red Star-ASSE : Un succès à Bauer assombri par une nouvelle alerte pour Le Cardinal

L’AS Saint-Étienne repart de Bauer avec trois points, mais avec un souci pour la santé de son capitaine. Contre le Red Star, les Verts ont gagné 1-0 sur un but d’Irvin Cardona. Pas de quoi faire la fête pour autant. La sortie anticipée de Julien Le Cardinal a gâché une partie de la soirée. De quoi faire réagir le joueur de 29 ans.

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Difficile de lui donner tort d’être agacé. Touché au genou sur un contact avec un adversaire en première période, le défenseur a voulu tenir malgré la douleur. Le staff l’a finalement remplacé par précaution. Déjà absent le match précédent à cause de ce même genou, Le Cardinal vit une répétition qui l’inquiète, et surtout qu’il comprend mal face à certains contacts.

Julien Le Cardinal hausse le ton sur les contacts dangereux

À la fin du match, le capitaine des Verts affichait son irritation. Au-delà de son cas, il réclame une réaction plus ferme des arbitres quand des joueurs encaissent des contacts qui risquent d’aggraver une blessure. « C’est la deuxième fois en deux matchs que ça m’arrive. Je ne sais pas ce qu’il leur faut pour sanctionner plus sévèrement, parce que je n’ai pas envie de finir sur une jambe non plus », a-t-il déclaré.

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Sa colère se comprend. Quand la même zone du corps encaisse plusieurs fois, chaque choc fait redouter le suivant. Le fond du message est clair. Julien Le Cardinal veut plus de protection pour les joueurs dès que les contacts deviennent dangereux.

Le capitaine voulait continuer, le staff a préféré la prudence

Malgré la douleur, le défenseur ne comptait pas quitter la pelouse. Il insiste : la décision vient du banc stéphanois, qui voulait éviter d’aggraver les choses. « C’est le staff qui a demandé que je sorte par précaution. Moi, je n’ai pas demandé à sortir », a expliqué le capitaine de l’ASSE.

Il montre ainsi qu’il veut rester utile au groupe, même quand son corps lui conseille de ralentir. Le choix du staff se défend. La saison est encore longue et le joueur avait déjà souffert du genou la semaine précédente.

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Continuer l’aurait peut-être exposé à des complications évitables. Le banc a donc tranché contre l’envie du capitaine de se battre jusqu’au bout. Une question demeure : simple précaution, ou signe d’un problème plus sérieux ?

Une blessure à surveiller avant les prochaines échéances

Sur la gravité de cette alerte, Julien Le Cardinal reste plutôt optimiste, sans rien affirmer médicalement. « J’espère que ce n’est rien de très grave. On verra, mais je ne pense pas que ce soit le cas », a-t-il confié après la rencontre. Ces mots rassurent, mais un examen médical et l’avis du staff passent avant.

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Pour l’instant, ses déclarations ne permettent d’avancer aucune durée d’indisponibilité. L’AS Saint-Etienne a beaucoup à perdre et suivra de près l’évolution de son capitaine avant les prochains rendez-vous. Une absence longue forcerait le staff à remanier sa défense et à compenser un joueur qui porte aussi un rôle de leader.

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En attendant d’en savoir plus, les Stéphanois gardent leur victoire à Bauer, signée Irvin Cardona, et espèrent retrouver vite leur défenseur. Le Cardinal, lui, a transmis son message aux arbitres : la protection des joueurs ne doit pas attendre qu’une blessure soit grave.

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