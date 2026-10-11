Le PSG a battu Le Mans (3-1) samedi au Parc des Princes, et c’est pourtant Luis Campos qui se retrouve sur le banc des accusés. Avec un onze largement remanié à quatre jours du déplacement à Manchester City, Luis Enrique a vu ses remplaçants du PSG peiner pendant une heure face au promu. Le consultant Maxime Chanot a fait le calcul : Zabarnyi, Dro, Lucas Hernandez, Beraldo et Akliouche représentent environ 185 millions d’euros de transferts. Le procès mérite pourtant d’être instruit pièce par pièce.

Luis Campos : d’où viennent les 185 millions d’euros ?

L’addition se reconstitue à partir des montants estimés lors de chaque opération. Illia Zabarnyi est arrivé de Bournemouth à l’été 2025 pour plus de 60 millions d’euros, ce qui en fait le deuxième Ukrainien le plus cher de l’histoire. Maghnes Akliouche a coûté autour de 50 millions cet été, après deux ans de cour assidue auprès de Monaco. Lucas Hernandez avait quitté le Bayern en 2023 pour environ 45 millions, Lucas Beraldo est venu de São Paulo en janvier 2024 pour une vingtaine de millions.

Reste Dro Fernandez. Le milieu espagnol de 18 ans a été recruté au FC Barcelone en janvier 2026 pour près de 8 millions, sa clause libératoire étant fixée à 6 millions. Difficile de parler de gaspillage pour un pari de ce prix, dont le départ avait d’ailleurs été très mal pris par Hansi Flick.

PSG-Le Mans : que s’est-il passé pendant la première heure ?

Dembélé et Nuno Mendes au repos, Luis Enrique avait aligné Zabarnyi, Hernandez, Lucas Digne, Beraldo, Dro, Akliouche ou encore Mika Godts. Paris a ouvert le score à la 19e minute sur un penalty de Beraldo, obtenu après une main de Harold Voyer sur une frappe d’Achraf Hakimi. Le gardien manceau Kocik a ensuite repoussé les tentatives d’Akliouche (43e) puis de Hakimi (53e), et Louis Mafouta a égalisé dans la foulée (54e) sur un centre de Lucas Calodat.

L’entrée de Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha et Kvaratskhelia autour de l’heure de jeu a changé la physionomie du match. Kvaratskhelia a redonné l’avantage au PSG en suivant une frappe de Ruiz repoussée par Kocik (61e). Akliouche a corsé l’addition sept minutes plus tard, son premier but sous le maillot parisien. Le Mans a encore touché la barre par Dame Gueye (71e), et Doué a vu son penalty arrêté dans le temps additionnel.

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« Il faut qu’on se pose la question sur la qualité des remplaçants du PSG », a lancé Chanot, pour qui le niveau affiché reste « insuffisant quand tu t’appelles le PSG ». Le consultant reproche surtout à Luis Enrique d’avoir dû rappeler ses cadres pour venir à bout d’un promu.

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Le recrutement de Luis Campos est-il vraiment un échec ?

Les chiffres du week-end compliquent la thèse du gâchis. Sur les deux buts inscrits par les « coiffeurs », l’un est signé Beraldo, l’autre Akliouche, deux des cinq joueurs pointés du doigt. Le problème se situe plutôt dans l’animation collective d’une équipe largement remaniée, et dans un temps de jeu encore trop rare pour plusieurs d’entre eux. Lucas Digne lui-même a récemment fait une mise au point sur sa situation à Paris, signe que la gestion de la profondeur d’effectif occupe aussi les joueurs concernés.

Le bilan de Campos ne se résume pas non plus à ce banc. Le dirigeant portugais a fait venir Désiré Doué, Vitinha, Willian Pacho et João Neves, devenus des titulaires indiscutables du dispositif de Luis Enrique. La critique porte donc sur une strate précise de l’effectif, celle censée assurer la rotation dans une saison à trois compétitions.

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Ce succès est le troisième de rang en championnat pour Paris. La rotation sera de nouveau sollicitée dans la foulée du déplacement de mercredi à Manchester City, en Ligue des champions. Toute l’actualité du PSG est à suivre au fil de la semaine.

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