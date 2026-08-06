Mercato PSG: Les premières impressions de Maghnes Akliouche

C’est désormais officiel, Maghnes Akliouche est un nouveau joueur du PSG. L’ancien milieu offensif de l’AS Monaco a livré ses impressions après avoir signé son contrat avec le club de la capitale.

Mercato : Le PSG officialise l’arrivée de Maghnes Akliouche

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Après le départ de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid pour 40 millions d’euros, le PSG était à la recherche d’un milieu offensif droit gaucher pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. C’est désormais chose faite depuis ce jeudi après-midi. En effet, le club parisien a annoncé la signature de Maghnes Akliouche pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2031.

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« Maghnes Akliouche rejoint le Paris Saint-Germain ! Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Maghnes Akliouche. Le milieu de terrain de 24 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 », écrit le double champion d’Europe en titre dans son communiqué officiel.

Maghnes Akliouche rejoint le Paris Saint-Germain ! ✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Maghnes Akliouche. Le milieu de terrain de 24 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. ❤️💙



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Arrivé à Paris plus tôt dans la journée, l’international français a passé avec succès sa visite médicale avant de parapher son engagement envers les Rouge et Bleu. Pour s’attacher les services du joueur de 24 ans, le Paris Saint-Germain a déboursé 50 millions d’euros. Le nouveau protégé de Luis Enrique a livré ses premiers mots après l’annonce de son arrivée.

Akliouche : « Signer au ParisSG est une immense fierté. »

Technique, créatif et avec un gros volume de jeu, Maghnes Akliouche était la grande priorité de Luis Enrique pour renforcer offensif après le départ de Kang-In Lee. Né à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, en 2002, Akliouche découvre le football dès l’âge de 6 ans, en 2008, au sein de Villemomble Sports. En 2014, il rejoint l’US Torcy avant de prendre la direction de la Principauté en 2017.

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C’est sous les couleurs de l’AS Monaco qu’il dispute ses premières minutes en Ligue 1, le 16 octobre 2021, face à l’Olympique Lyonnais. Le polyvalent milieu de terrain y signe son premier contrat professionnel quelques mois plus tard, en février 2022. Après des débuts prometteurs chez les professionnels, Maghnes Akliouche s’impose progressivement comme l’un des hommes forts de l’AS Monaco.

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Il franchit un cap lors de la saison 2024-2025, qu’il conclut avec 7 buts et 12 passes décisives en 43 rencontres, avant de confirmer l’exercice suivant avec un bilan de 7 buts et 11 passes décisives en 43 matches. Dans la foulée de la signature de son contrat jusqu’en 2031, l’ancien joueur de l’ASM s’est exprimé sur le site officiel du club.

« Signer au Paris Saint-Germain est une immense fierté. Ayant grandi en Île-de-France, rejoindre un club aussi prestigieux représente énormément pour moi et ma famille. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour la confiance qu’ils m’accordent, ainsi que toutes les personnes qui m’ont accompagnées jusqu’à ce jour.

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J’ai hâte de porter ce maillot, de continuer à progresser au sein de ce grand club et de tout donner pour défendre les couleurs du Paris SG devant ses supporters », a déclaré Maghnes Akliouche. Comme à Monaco, le milieu offensif français portera le numéro 11 à Paris.