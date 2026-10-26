Accueil - PSG mercato - Mercato : Un crack du SRFC pour éjecter Lucas Digne au PSG ?

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Le retour de Lucas Digne ne se passe pas comme prévu et le PSG pense déjà à sa succession au poste de latéral gauche. Luis Campos serait notamment sur les traces d’un crack du Stade Rennais pour 2027.

Mercato PSG : Lucas Digne ne rassure pas Luis Enrique

À la recherche d’un défenseur d’expérience pour jouer les doublures derrière l’intenable Nuno Mendes, le PSG a imaginé le retour de Lucas Digne comme une belle opportunité pour renforcer le collectif de Luis Enrique. Expérimenté, bosseur et efficace, l’international français de 33 ans semblait cocher toutes les cases pour faire souffler le Portugais de 24 ans, actuel meilleur latéral gauche du monde.

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Surtout qu’il ne fallait débourser que 8 millions d’euros pour forcer Aston Villa de lui délivrer un bon de sortie. Mais trois mois après son retour, Lucas Digne est totalement hors sujet. Peu convaincant à l’entraînement, le natif de Meaux est transparent à chacune de ses sorties avec le Paris Saint-Germain.

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La mise au repos forcée de Luis Enrique en début de saison, n’a pas permis à Digne de retrouver ses sensations. À tel point que l’entraîneur parisien a préféré faire confiance à Lucas Hernandez lors du dernier choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Face à cette situation, le PSG ne veut plus regarder son coach bricoler à chaque malaise de Nuno Mendes.

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Le recrutement d’un nouvel arrière gauche est donc inscrit comme l’un des principaux objectifs pour les mercatos de 2027. Et selon les informations d’Ekrem Konur, l’heureux élu pourrait débarquer en provenance du Stade Rennais, le club formateur de Désiré Doué.

Le PSG en pince pour Mahamadou Nagida

Le journaliste turc assure que Mahamadou Nagida serait très apprécié par la direction sportive du Paris Saint-Germain, qui réfléchirait à passer à l’action pour le recruter en 2027. Ekrem Konur explique notamment que le latéral gauche du SRFC serait sur les tablettes de Luis Campos, qui pourrait tenter une première approche auprès du club breton lors du prochain mercato hivernal.

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Officiellement, le Stade Rennais n’est pas vendeur pour l’international camerounais de 21 ans, mais une offre jugée satisfaisante pourrait changer la donne. Actuellement lié au SRFC jusqu’en juin 2029, Mahamadou Nagida est évalué à 10 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais le club rennais pourrait réclamer le triple de ce montant pour laisser partir son numéro 18.

Deux ans après le dossier Désiré Doué, les dirigeants parisiens et leurs homologues rennais pourraient ainsi engager de nouvelles discussions pour un autre transfert dans les mois à venir. Toutefois, le double champion d’Europe en titre devra se méfier de la concurrence du FC Porto, de l’Inter Milan et de la Juventus Turin dans ce dossier.

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Toujours selon la même source, Franck Haise, l’entraîneur du SRFC, ne souhaitant pas perdre ses meilleurs éléments en cours de saison, un transfert de Nagida serait plus possible l’été prochain.