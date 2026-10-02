Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Campos prépare une offensive pour Leny Yoro

Toujours en quête d’un digne successeur à Marquinhos, qui tend allègrement vers la fin, le PSG aurait trouvé une solution parfaite de l’autre côté de la Manche. Selon le Daily Briefing, Luis Campos penserait à Leny Yoro, défenseur central de Manchester United.

Mercato PSG : Leny Yoro ne veut plus perdre le temps à Man United

Double champion d’Europe en titre, le PSG sera encore très attendu cette saison en Ligue des Champions. Mais l’équipe de Luis Enrique présente déjà quelques fébrilités dans certains secteurs de jeu, notamment en défense, en ce début d’exercice. Très sollicité ces deux dernières années, Willian Pacho est un peu moins efficace.

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À 32 ans révolus, Marquinhos ne rajeunit pas, et sa doublure Ilya Zabarnyi ne parvient toujours pas à convaincre à chacune de ses apparitions. Dans cette situation, le recrutement d’un nouveau défenseur central pourrait être l’une des priorités du mercato hivernal. D’autant que Lucas Beraldo est désormais considéré comme un milieu de terrain par Luis Enrique, qui ne semble pas trop compter sur Lucas Hernandez en charnière centrale.

Une place est clairement à prendre en défense centrale à l’avenir, et c’est pourquoi le nom de Leny Yoro apparait dans la presse britannique ce vendredi. L’ancienne pépite du LOSC était partie très tôt pour Manchester United, contre la somme assez folle de 62 millions d’euros. Deux ans après son arrivée, il se pose des questions sur son avenir.

D’après le journaliste Mark Brus du Daily Briefing, les dirigeants du Paris Saint-Germain penseraient ainsi à Leny Yoro pour le prochain mercato de janvier. Utilisé à seulement deux reprises cette saison en championnat, l’ancien joueur du LOSC commencerait déjà à se poser des questions sur son avenir à Manchester United.

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Convoqué par Zinedine Zidane durant cette trêve internationale, le défenseur de 20 ans veut obtenir plus de temps de jeu pour rester dans les radars du sélectionneur de l’équipe de France. Un départ pourrait bien intervenir dans les mois à venir, les Red Devils étant déjà à la recherche d’un nouveau joueur à son poste. Une situation surveillée par deux clubs européens de poids : Arsenal et le PSG, à en croire la source britannique.

Leny Yoro à Paris, Zabarnyi en Angleterre ?

Barré par les indéboulonnables Lisandro Martinez et Harry Maguire, Leny Yoro pourrait trouver le temps trop long sur le banc de Manchester United. Et le fait que les dirigeants mancuniens travaillent sur la signature de Jacobo Ramon en provenance de Côme pourrait grandement ouvrir la porte à un départ du jeune international français dès cet hiver.

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De son côté, Manchester United ne serait pas forcément fermé à cette option. « L’avenir de Leny Yoro à Manchester United incertain : Arsenal et le PSG seraient intéressés. Manchester United pourrait être disposé à vendre Leny Yoro. Arsenal et le PSG parmi les clubs intéressés », écrit le journaliste Mark Brus sur sa page Twitter.

Une occasion en or pour le PSG, qui veut désormais compter dans ses rangs les meilleurs jeunes talents français comme Leny Yoro. Sous contrat jusqu’en juin 2029, avec une option pour une année supplémentaire, le natif de Saint-Maurice a vu sa valeur baisser pour atteindre 50 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain.

Mais Luis Campos devra se moquer de la concurrence d’Arsenal et des autres cadors européens qui ne manqueront pas dans cette course en cas de confirmation du départ de l’ex-Lillois. Dans le même temps, Ilya Zabarnyi, qui conserve toujours une belle cote en Angleterre malgré ses difficultés à Paris, serait dans les plans de plusieurs pensionnaires de Premier League.

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Sa vente pourrait donc permettre à Luis Campos de boucler le transfert de Leny Yoro assez rapidement.