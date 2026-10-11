Accueil - Foot Français - Mbappé et Dembélé : le constat fort de Lizarazu sur l’attaque bleue

L’association de Mbappé et Dembélé reste le chantier ouvert de l’équipe de France. Dix points sur douze, la première place du groupe de Ligue des nations et un collectif qui presse haut : le premier rassemblement de Zinédine Zidane a pourtant laissé une bonne impression. Bixente Lizarazu l’a reconnu dimanche à la télévision, avant de pointer ce qui coince encore. Pour le champion du monde 1998, le débat se situe au poste d’avant-centre.

Que reproche Lizarazu à Ousmane Dembélé ?

Lizarazu a d’abord désigné ses deux grands gagnants de la trêve, Michael Olise et Désiré Doué. Le premier a pesé sur six des sept buts tricolores, avec notamment un doublé et une passe décisive lors du match retour contre la Belgique. Le second a pris le relais de Mbappé dès la 59e minute du match en Turquie.

Le ton change quand il en vient à Dembélé. L’ancien latéral gauche estime qu’un avant-centre de l’équipe de France doit marquer davantage, et juge la question du numéro 9 toujours ouverte. Les statistiques lui donnent raison : le Ballon d’Or 2025 a quitté le rassemblement sans le moindre but ni la moindre passe décisive. Aligné en pointe contre la Turquie puis l’Italie, il a glissé sur le côté droit face aux Belges.

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Privé de Mbappé, Zidane avait confié le brassard à Dembélé, et il a pris sa défense sans détour. « C’est notre capitaine qui a été exemplaire avec tous ses copains. Je suis content », a déclaré le sélectionneur après la dernière rencontre. Lizarazu reconnaît d’ailleurs que Dembélé reste le joueur le mieux armé pour le pressing haut réclamé par le nouveau staff.

Mbappé et Dembélé : quatre attaquants pour trois places ?

Le casse-tête est mathématique. Zidane joue en 4-3-3 et dispose de quatre attaquants titulaires en puissance : Mbappé, Dembélé, Olise et Doué. Avec Mbappé, le schéma envisagé place le capitaine du Real Madrid à gauche et Dembélé dans l’axe. Lizarazu y voit un joueur redoutable face au but mais peu utile sans ballon, ce qui complique l’équilibre défensif recherché.

La critique n’est pas nouvelle. En juin, sous Didier Deschamps, Lizarazu ne contestait déjà pas les chiffres de Mbappé en sélection, mais sa manière de s’insérer dans le collectif. « Il a tendance à garder le ballon et ralentir le jeu », disait alors Lizarazu à propos de Mbappé, en l’invitant à jouer davantage en une ou deux touches. Quatre mois et un sélectionneur plus tard, le problème a simplement changé de visage.

Mbappé n’a d’ailleurs disputé qu’un match lors de cette trêve. Buteur en Turquie (1-0) à la 54e minute sur une passe d’Olise, il est sorti cinq minutes plus tard, touché au genou gauche, avant de rentrer à Madrid pour se soigner. Une absence qui intervient alors que sa situation au club est elle aussi discutée, certains socios réclamant son départ.

Une relation refroidie entre les deux stars ?

Le débat tactique se double d’une gêne plus personnelle. Les propos de Mbappé sur « l’élu », tenus pendant la campagne du Ballon d’Or 2026, auraient été mal reçus par Dembélé, tenant du trophée. Les deux hommes figurent parmi les 30 nommés de l’édition 2026, avec Olise, et la cérémonie aura lieu le 26 octobre à Londres. Les deux joueurs démentent tout conflit. « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions », a assuré le Madrilène. Ousmane Dembélé a répondu dans le même sens : « On a échangé. On est à côté à table. Il n’y a pas de soucis. » Leur relation s’est toutefois rafraîchie, et Mbappé a passé l’essentiel du rassemblement aux côtés d’Olise.

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Zidane aura deux matchs pour trancher, à Milan face à l’Italie le 12 novembre, puis contre la Turquie à Bordeaux trois jours plus tard. Toute l’actualité du football français est à suivre sur Foot Sur 7.