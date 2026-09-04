Mercato OL : Mathys De Carvalho vers l’Arabie saoudite pour 1 M€

L’Olympique Lyonnais va laisser partir Mathys De Carvalho, son jeune milieu de terrain de 21 ans, vers Al-Diriyah en Arabie saoudite dans les prochains jours. Le club promu en Saudi Pro League devrait débourser environ 1 million d’euros pour recruter le joueur.

Mercato : Mathys De Carvalho va quitter l’OL

La suite après cette publicité

Formé à l’Olympique Lyonnais, Mathys De Carvalho s’apprête à tourner une nouvelle page de sa jeune carrière. Selon L’Équipe, le milieu de terrain défensif devrait rejoindre Al-Diriyah, promu de Saudi Pro League, après avoir été courtisé ces dernières semaines par plusieurs clubs saoudiens mais également portugais.

Le départ du Lyonnais intervient alors que la concurrence s’est renforcée dans l’entrejeu de l’OL. Absent de l’entraînement ce jeudi, le joueur devrait désormais prendre la direction de l’Arabie saoudite afin de finaliser son transfert. L’opération est estimée à environ 1 million d’euros, auquel pourraient s’ajouter quelques bonus.

Révélé par Paulo Fonseca à Lyon

Mathys De Carvalho avait signé son premier contrat professionnel avec son club formateur à l’été dernier. Il avait ensuite été lancé en équipe première par Paulo Fonseca, qui lui a régulièrement accordé sa confiance au cours de la saison.

À voir

PSG : Une soirée d’exception se prépare au Parc avant Monaco

Sous les ordres de l’entraîneur portugais, le jeune milieu a découvert progressivement le haut niveau. Il a disputé 12 rencontres de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue Europa avec l’équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais. Il avait également joué avec la réserve contre Bourgoin le week-end dernier.

Bruno Lage a convaincu le Lyonnais

International portugais U20, avec 10 sélections, De Carvalho avait donc plusieurs possibilités pour poursuivre sa progression. Son profil avait notamment attiré l’attention de plusieurs formations en Arabie saoudite et au Portugal. C’est finalement Al-Diriyah qui devrait obtenir sa signature.

INFO L'ÉQUIPE. Le jeune milieu de terrain lyonnais Mathys De Carvalho (21 ans) devrait être transféré dans les prochains jours chez l'ambitieux promu saoudien pour environ 1 M€, où il devrait signer un contrat de trois ans.

➡️ https://t.co/lLzpVW19eO pic.twitter.com/G2NJei6L6L — L'Équipe (@lequipe) September 3, 2026

À Al-Diriyah, Mathys De Carvalho retrouvera un autre entraîneur portugais. Bruno Lage aurait joué un rôle important dans sa décision en le convainquant avec son projet sportif. Le milieu de terrain devrait ainsi s’engager pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2029. Il doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de parapher son contrat.