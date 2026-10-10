Prochain match de l’équipe de France : Italie-France le 12 novembre

Le prochain match de l’équipe de France aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 à Milan, face à l’Italie, pour la 5e journée de la Ligue des nations. Trois jours plus tard, les Bleus de Zidane recevront la Turquie à Bordeaux. Coup d’envoi à 20h45 pour les deux rencontres. Avec 10 points pris sur 12, la France aborde son dernier rassemblement de l’année en tête de son groupe, sans être encore mathématiquement qualifiée pour les quarts de finale.

Italie-France à Milan, le prochain match de l’équipe de France

Rendez-vous au stade Giuseppe-Meazza, le jeudi 12 novembre à 20h45. La rencontre sera diffusée sur TF1, comme l’ensemble des matchs des Bleus dans cette édition, selon le programme publié par la Fédération française de football.

Le calcul est simple pour Zinédine Zidane. L’Italie est deuxième avec 7 points, la Belgique troisième avec 6. Une victoire à San Siro porterait la France à 13 points, hors de portée de ses deux poursuivants, et lui assurerait la première place avant même la réception de la Turquie.

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Le match aller a laissé un goût d’inachevé. Le 2 octobre au Stade de France, Michael Olise avait ouvert le score d’un coup franc enroulé sous la barre (55e). Treize minutes plus tard, une relance manquée de Lucas Da Cunha offrait l’égalisation à Alessandro Bastoni. Les Bleus ont eu le ballon (61 % de possession), Gianluigi Donnarumma a eu le dernier mot face à Doué, Dembélé et Olise, et Dayot Upamecano a été expulsé à la 85e minute après un second avertissement. Mike Maignan avait sauvé un ballon sur sa ligne dès la 9e minute, devant Moise Kean.

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Le bilan des Bleus de Zidane en Ligue des nations

Quatre matchs, trois victoires, un nul, sept buts marqués et deux encaissés : le début de mandat de Zidane, nommé après la Coupe du monde 2026, est comptable avant d’être brillant.

Date Match Score Buteurs français Vendredi 25 septembre Turquie-France (Kocaeli) 0-1 Mbappé (54e) Lundi 28 septembre Belgique-France (Bruxelles) 0-1 Olise (88e) Vendredi 2 octobre France-Italie (Saint-Denis) 1-1 Olise (55e) Lundi 5 octobre France-Belgique (Saint-Denis) 4-1 Doué, Cherki, Olise (2)

Le premier match à Kocaeli a coûté cher. Kylian Mbappé y a inscrit son 67e but en sélection, pour sa 107e cape, avant de sortir touché au genou. Le staff a évoqué une lésion tendineuse et le capitaine a quitté le groupe. Ce soir-là, Estéban Lepaul, l’attaquant du Stade Rennais, a fêté sa première sélection en entrant à la 90e minute. Notre article sur ce que la presse espagnole reproche à Mbappé revient sur les suites de cette blessure à Madrid.

Sans lui, Michael Olise a pris la lumière. L’ailier du Bayern a marqué quatre des sept buts français, dont celui de la victoire à Bruxelles à deux minutes de la fin. Contre la Belgique au Stade de France, Zidane a renversé le match par le banc : menés après l’ouverture du score de Dodi Lukebakio, les Bleus ont basculé avec les entrées d’Olise et de Rayan Cherki à l’heure de jeu, puis de Désiré Doué à la 72e. Selon Eurosport, Olise compte 17 buts et passes décisives en sélection sur l’année civile 2026, un total que seul Thierry Henry (19) a dépassé chez les Bleus au XXIe siècle.

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France-Turquie à Bordeaux face à une sélection sans patron

Le dimanche 15 novembre à 20h45, les Bleus joueront au stade de Bordeaux leur dernier match de 2026, là encore sur TF1. L’adversaire arrive en pleine crise. Dernière du groupe avec 0 point, la Turquie a perdu ses quatre matchs : contre la France (0-1), en Belgique (0-3) et deux fois contre l’Italie, la seconde sur le score de 3-1. Elle n’a plus aucune chance de terminer dans les deux premiers.

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La fédération turque (TFF) en a tiré les conséquences le vendredi 9 octobre. Son conseil d’administration a décidé de ne pas poursuivre avec Vincenzo Montella, en poste depuis septembre 2023. L’Italien avait emmené la Turquie en quarts de finale de l’Euro 2024, perdus 2-1 contre les Pays-Bas, avant un Mondial 2026 terminé à la dernière place de son groupe avec une seule victoire en trois matchs.

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Aucun successeur n’a été nommé. Le nom d’Arda Turan, entraîneur du Chakhtar Donetsk sous contrat jusqu’en 2027, a circulé après un message du journaliste italien Nicolo Schira, supprimé depuis. Des médias turcs affirment que l’ancien milieu du FC Barcelone n’est pas pressé de travailler avec la fédération présidée par İbrahim Hacıosmanoğlu. Le match de Bordeaux sera donc, au mieux, le deuxième d’un nouveau sélectionneur, la Turquie jouant aussi le 12 novembre.