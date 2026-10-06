Leny Yoro, 20 ans : le luxe défensif qui manquait à Deschamps

Appelé en dernière minute, Leny Yoro a fini la trêve comme titulaire au Stade de France. Contre la Belgique, lundi soir (4-1), le défenseur de Manchester United a tenu tête à Romelu Lukaku pour sa première sélection avec l’équipe de France. Avec Jérémy Jacquet, lancé une semaine plus tôt, il offre à Zinedine Zidane une profondeur en défense centrale que Didier Deschamps n’avait pas au Mondial.

Leny Yoro en équipe de France, un appel que personne n’avait prévu

Le 23 septembre, Ibrahima Konaté se tord le genou droit à l’entraînement à Clairefontaine. L’IRM confirme une légère entorse et le défenseur est rendu à son club. Le lendemain, la Fédération annonce son remplaçant : Leny Yoro, 20 ans, qui se trouvait déjà sur place avec les Espoirs. Le communiqué publié sur le site officiel de l’équipe de France précise qu’il a suffi de traverser le centre technique pour rejoindre le groupe de Zidane, juste avant le départ pour la Turquie.

Studio Média Sur 7 – Photo Leny Yoro, défenseur de l’Equipe de France.

Il n’a pas joué une minute lors des trois premiers matchs. Son tour est venu au dernier, parce qu’Upamecano, exclu contre l’Italie à la 85e minute, était suspendu. Associé à Maxence Lacroix, l’ancien Lillois a remporté 9 de ses 10 duels, dont les 5 disputés dans les airs selon les statistiques de Foot Mercato, face à un Lukaku capitaine des Diables rouges. Les Bleus ont pourtant été menés après le but de Dodi Lukébakio (35e), avant de tout renverser dans le dernier quart d’heure grâce à Désiré Doué (77e), Rayan Cherki (81e) et un doublé de Michael Olise (88e, 90e+1).

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« Je vais attendre demain pour redescendre », a lâché le défenseur au micro de RMC Sport après la rencontre, en parlant d’un « rêve éveillé ». Au même moment, Walid Acherchour rendait son verdict, repris par Foot01 : « J’ai trouvé la première de Leny Yoro monstrueuse. Les anticipations, les duels, la lecture. Si tu me dis que c’est Jérémy Jacquet ce soir, je te crois. La charnière centrale est quand même le gros point fort de cette équipe. On parle d’un mec qui n’était pas dans la liste. »

Jérémy Jacquet avait ouvert la voie

La comparaison avec Jacquet n’a rien d’anodin. Le jeune défenseur central avait connu sa première cape le 28 septembre à Bruxelles, aux côtés de Lacroix, dans une équipe remaniée à neuf postes et victorieuse sur un but d’Olise à la 88e minute. Quatre jours plus tard, contre l’Italie (1-1), Eurosport le jugeait « monstrueux » et lui attribuait un 7,5 sur 10 pour une soirée passée à harceler les attaquants italiens et à relancer proprement.

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Sur quatre matchs de Ligue des nations, Zidane a donc aligné quatre défenseurs centraux différents sans que l’arrière-garde ne vacille : Upamecano, Lacroix, Jacquet et Yoro. La France a encaissé deux buts en 360 minutes et termine la fenêtre en tête de son groupe avec 10 points, après le succès en Turquie (0-1, Mbappé), celui de Bruxelles, le nul face à l’Italie et la large victoire de lundi.

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Pourquoi Deschamps n’avait pas ce luxe en défense centrale

Le contraste avec cet été est net. Pendant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a bâti sa défense autour d’un Saliba qui jouait sous antidouleurs. Le défenseur d’Arsenal souffrait d’une fracture au dos contractée plusieurs mois plus tôt, diagnostiquée seulement après le tournoi. Il a pourtant été titulaire lors de six des sept matchs, jusqu’à sa sortie à la 30e minute de la demi-finale perdue contre l’Espagne (0-2). Le staff médical limitait déjà sa participation aux séances collectives.

Trois mois plus tard, Saliba n’est plus un passage obligé. Upamecano et Konaté restent les références, Lacroix a été titulaire trois fois sur quatre, et deux défenseurs nés en 2005, Jacquet et Leny Yoro, ont réussi leurs débuts dans des matchs à enjeu. Pour Zidane, la question ne sera plus de trouver un partenaire valide à son titulaire, mais de choisir qui laisser sur le banc.

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Ce qui reste à régler pour Zidane

Le chantier se situe plus haut. Dembélé, Doué, Olise, Mbappé, Cherki, Barcola et Akliouche se disputent quatre ou cinq places, et le sélectionneur n’a pas encore trouvé d’association stable. L’idée de placer Lucas Da Cunha devant la défense pour soigner la première relance a séduit pendant la trêve, mais son contrôle manqué contre l’Italie a offert l’égalisation à Alessandro Bastoni (68e). Le poste n’est pas encore attribué.

Leny Yoro, lui, reste remplaçant à Manchester United. Son prochain rendez-vous avec les Bleus dépendra en partie de son temps de jeu en Premier League d’ici la prochaine liste. Retrouvez toute l’actualité des Bleus dans notre rubrique football français.