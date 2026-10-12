OM : Genesio explique la sortie tendue de Paixao après Troyes

Bruno Genesio a défendu Igor Paixao après la réaction agacée de l’ailier brésilien lors de son remplacement pendant la victoire de l’OM contre Troyes (0-2), dimanche, lors de la 6e journée de Ligue 1. L’entraîneur marseillais a expliqué cette frustration par un manque de confiance et assuré qu’il continuerait à soutenir son joueur malgré un début de saison décevant.

Troyes-OM : Une victoire marseillaise ternie par la colère de Paixao

L’Olympique de Marseille a remporté trois points précieux sur la pelouse de Troyes, mais la fin de rencontre a été marquée par une scène de tension entre Igor Paixao et Bruno Genesio. L’ailier brésilien a mal vécu son remplacement à la 87e minute, au moment de céder sa place à Faris Moumbagna.

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Visiblement contrarié, l’attaquant a tapé dans la main de son remplaçant avant d’ignorer celle de son entraîneur. Bruno Genesio a tenté de le retenir par le bras, mais Paixao a poursuivi son chemin sans engager le dialogue. Une séquence qui n’a pas échappé aux spectateurs et qui a donné une autre couleur à une soirée pourtant positive pour Marseille.

Bruno Genesio privilégie le soutien à la sanction

Interrogé après la rencontre sur Ligue 1+, Bruno Genesio a choisi de calmer le jeu plutôt que d’alimenter la polémique. Le technicien a reconnu la frustration de son joueur, sans chercher à justifier son attitude ni à transformer cet incident en affaire disciplinaire.

« Il était déçu de sortir, peut-être déçu de son match aussi. Ce sont des choses qu’on peut comprendre, dans la frustration et l’énervement », a expliqué l’entraîneur marseillais. Avant d’insister sur sa volonté d’accompagner l’ailier : « À l’image de l’équipe, Igor a besoin de retrouver de la confiance et il peut compter sur moi pour que je le soutienne. »

Le message est clair : Genesio entend préserver son joueur malgré cette manifestation publique de mécontentement. Faudra maintenant voir si cette confiance affichée permettra à Igor Paixao de retrouver rapidement son meilleur niveau.

Un début de saison encore loin des attentes marseillaises

Arrivé avec l’ambition d’apporter de la vitesse et du danger sur les ailes, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam peine à se montrer décisif. Pour sa deuxième saison à l’OM, Paixao n’a inscrit aucun but depuis le début de l’exercice et n’a plus délivré de passe décisive depuis la première journée, lorsqu’il avait servi Amine Gouiri contre Strasbourg, lors du succès marseillais 4-0 au Vélodrome.

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Cette période sans contribution décisive peut expliquer une partie de son agacement. Toutefois, la frustration ne suffit pas à effacer les exigences du haut niveau, où chaque remplacement peut répondre à des considérations tactiques, physiques ou collectives.

Marseille doit transformer ce succès en nouveau départ

La victoire à Troyes, obtenue grâce à un but d’Amine Harit à la 50e minute puis à un penalty transformé par Himad Abdelli dans le temps additionnel, offre un peu d’air à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen remonte à la 13e place du classement après ce deuxième succès en championnat. Le calendrier ne lui laisse toutefois que peu de répit.

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Marseille doit recevoir l’Olympiakos en Ligue Europa avant de se déplacer à Angers en championnat. Pour Igor Paixao, ces prochaines échéances représentent une occasion de répondre sur le terrain. Bruno Genesio lui a tendu la main publiquement, à l’ailier brésilien de retrouver l’efficacité qui pourrait transformer cette confiance en véritable relance sportive.