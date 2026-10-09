Mercato OM : Martin Terrier confirme des échanges avec Genesio

Martin Terrier a confirmé avoir échangé avec Bruno Genesio durant l’été 2026, alors que son nom circulait du côté de l’OM. Toutefois, l’attaquant français de 29 ans dément avoir discuté d’une arrivée à Marseille.

Mercato OM : Des échanges entre Terrier et Genesio, mais aucun projet marseillais annoncé

En difficulté au Bayer Leverkusen, Martin Terrier a levé le voile sur ses contacts avec Bruno Genesio, l’actuel entraîneur de l’OM. Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien attaquant du Stade Rennais et de Lille a précisé la nature de leurs échanges, de quoi mettre fin aux spéculations sur un éventuel transfert à Marseille.

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« Une arrivée à l’OM ? On s’est appelé avec (Bruno) Genesio cet été, mais pas pour que je vienne à l’OM », a expliqué l’avant-centre. Une déclaration sans ambiguïté. Le lien entre les deux hommes existe bel et bien, mais il ne constitue pas la preuve de négociations avec la direction olympienne. En juillet, la piste Terrier avait pourtant suscité de l’intérêt, notamment en raison de la relation privilégiée entre le joueur et son ancien entraîneur.

Le LOSC et Rennes, deux pistes plus concrètes pour Terrier

Si Marseille n’était pas au centre de ses discussions avec Genesio, Martin Terrier reconnaît avoir échangé avec deux formations françaises. « Il n’y a pas eu de discussions avec l’OM cet été, mais il y en a eu avec Lille et Rennes », a-t-il indiqué. Ces contacts confirment que l’attaquant conserve des attaches dans le championnat français, où il a déjà démontré ses qualités.

Le LOSC et le Stade Rennais pourraient donc représenter des destinations à surveiller si sa situation en Allemagne ne s’améliore pas. Pour autant, rien ne permet d’affirmer qu’une négociation est actuellement en cours ou qu’un retour en Ligue 1 est programmé pour janvier. Les discussions estivales n’ont débouché sur aucun transfert.

Un temps de jeu famélique au Bayer Leverkusen

Le principal problème de Martin Terrier se situe aujourd’hui sur le terrain. Le Français ne comptait que deux apparitions et 75 minutes de jeu avec le Bayer Leverkusen. Un bilan particulièrement maigre pour un joueur qui espère retrouver du rythme et une place plus importante dans la rotation.

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2029, l’attaquant n’est toutefois pas libre de choisir son avenir sans tenir compte des exigences de son employeur. Un prêt de six mois pourrait constituer une solution si les différentes parties y trouvent leur intérêt. Un transfert définitif reste également envisageable, mais aucune décision n’a été annoncée. Le calendrier hivernal pourrait ainsi devenir un rendez-vous important pour relancer une carrière momentanément freinée.

La relation avec Genesio, un atout qui ne suffit pas à l’OM

Martin Terrier n’a jamais caché l’estime qu’il porte à Bruno Genesio, avec lequel il a travaillé à Lyon puis à Rennes. « Bruno (Genesio) m’a fait passer un step dans ma façon de jouer, d’appréhender les matchs. Il m’a donné beaucoup de liberté et beaucoup d’amour, aussi », a confié l’attaquant. Il décrit un entraîneur qui a contribué à son évolution, tant dans sa compréhension du jeu que dans sa confiance personnelle.

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Cette relation aurait pu alimenter un scénario séduisant à Marseille. Mais une bonne entente entre un joueur et un entraîneur ne suffit pas à concrétiser un transfert. Le contexte financier de l’OM, confronté aux restrictions, constitue un obstacle supplémentaire. Tant que la situation économique du club ne permet pas d’envisager une opération, les retrouvailles entre Terrier et Genesio demeurent hypothétiques.

Janvier, le moment décisif pour relancer sa saison

Le mercato hivernal pourrait offrir à Martin Terrier une occasion de retrouver du temps de jeu, à condition que sa situation au Bayer Leverkusen ne change pas sensiblement d’ici là. Lille et Rennes disposent d’un avantage évident sur le plan des repères. L’attaquant connaît déjà ces environnements et le championnat français.

Un retour dans l’Hexagone pourrait faciliter son adaptation, sans garantir pour autant un rôle de titulaire. L’OM, de son côté, ne peut pas être considéré comme un candidat confirmé sur ce dossier. Aucun accord ni aucune négociation marseillaise n’ont été établis par les déclarations du joueur.

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À ce stade, la priorité reste donc de suivre son évolution sportive en Allemagne et les éventuelles initiatives des clubs intéressés. Pour Terrier, l’enjeu dépasse finalement une destination. Il s’agit surtout de retrouver des minutes, de la confiance et une continuité qui lui font défaut. Le mercato de janvier dira si Lille ou Rennes décide de passer à l’action, ou si une autre formation vient rebattre les cartes.