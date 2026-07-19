Mercato OM : L’incroyable rumeur à 2,5M€ venue du Brésil !

L’OM voit son nom circuler dans une nouvelle rumeur mercato venue du Brésil, autour d’un jeune milieu défensif considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Pourtant, derrière l’emballement des réseaux sociaux, les informations relayées par Globo Esporte invitent à beaucoup plus de prudence.

‎Mercato OM : Un nom qui enflamme déjà les supporters marseillais

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‎Depuis plusieurs jours, Zé Lucas fait parler de lui bien au-delà des frontières brésiliennes. Le joueur de 18 ans, qui évolue à Sport Recife, est au cœur de nombreuses spéculations après avoir été retiré du groupe professionnel durant les négociations liées à son avenir. Cette décision, officialisée par son club, a immédiatement alimenté les rumeurs sur une possible destination européenne.

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‎Dans ce contexte, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont associé son nom à l’Olympique de Marseille. Pourtant, selon les informations de Globo Esporte, aucune discussion entre le club phocéen et Sport Recife n’est actuellement évoquée. L’intérêt supposé de l’OM repose donc davantage sur des spéculations que sur des éléments concrets, comme l’explique Le Phocéen.

‎Le véritable bras de fer se joue au Brésil

‎En réalité, les clubs les plus actifs dans ce dossier sont Flamengo et Cruzeiro. Les deux formations brésiliennes suivent attentivement la progression du jeune milieu défensif et échangent régulièrement avec les dirigeants de Sport Recife afin d’étudier les différentes possibilités de transfert.

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‎Toujours d’après Globo Esporte, Flamengo privilégierait une formule comprenant un prêt payant avant une intégration progressive du joueur, d’abord avec les moins de 20 ans puis, si son évolution est jugée satisfaisante, au sein de l’équipe première. Une stratégie pensée pour accompagner le développement de cette pépite sans brûler les étapes.

‎Des millions en jeu… mais un avenir encore très ouvert

‎Le dossier ne se limite pas à l’aspect sportif. Les discussions portent également sur une opération financière importante. Les chiffres évoqués font état d’une base de 2,5 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter plusieurs millions de bonus selon les performances futures du joueur avec son nouveau club.

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‎Sport Recife souhaite également conserver un pourcentage sur une éventuelle revente, convaincu que Zé Lucas possède le potentiel nécessaire pour rejoindre, à moyen terme, un grand championnat européen. Le club brésilien, qui espérait autrefois récupérer près de 12 millions d’euros, a toutefois revu ses exigences afin de faciliter une opération durant ce mercato.

‎Entre fantasme et opportunité, Marseille doit garder la tête froide

‎L’association du nom de l’OM à Zé Lucas illustre parfaitement la vitesse avec laquelle une rumeur peut prendre de l’ampleur pendant un mercato estival. Il suffit parfois de quelques publications sur les réseaux sociaux pour transformer une simple hypothèse en information présentée comme imminente. ‎À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pourtant pas de parler d’un véritable dossier marseillais.

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Les révélations de Globo Esporte montrent que les négociations concernent essentiellement des clubs brésiliens, même si un intérêt venu de France est évoqué sans précision. Malgré un effectif à reconstruire dans l’entrejeu, Marseille ne semble pas avoir fait de ce jeune talent une priorité. La prudence reste donc de mise, malgré une rumeur qui continue d’alimenter les discussions des supporters.