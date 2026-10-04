Accueil - As Monaco - Monaco en Ligue des champions : finale 2004, exploits et records

Mise à jour du 4 octobre 2026 : ajout de l’élimination contre le PSG en février 2026 et de la campagne de Ligue Conférence 2026-2027.

Monaco en Ligue des champions, c’est une finale, celle de 2004 perdue contre Porto, trois autres demi-finales et quelques nuits restées dans les mémoires, contre La Corogne, le Real Madrid ou Manchester City. Septième de Ligue 1 en 2026, le club joue cette saison la Ligue Conférence.

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Les débuts de Monaco en Ligue des champions

Le club découvre la Coupe des clubs champions en 1961-1962 et s’incline deux fois 3-2 contre les Glasgow Rangers. Sous Arsène Wenger, il atteint en 1994 la demi-finale de la toute nouvelle Ligue des champions, perdue 3-0 à Milan sur un match unique. En 1998, l’équipe de Jean Tigana tombe au même stade face à la Juventus (1-4, 3-2). Le détail de chaque campagne figure sur la page historique de l’UEFA.

2004, l’épopée de Deschamps

Le 5 novembre 2003, au stade Louis-II, Monaco écrase La Corogne 8-3. Dado Pršo, titularisé en l’absence de Fernando Morientes, marque quatre buts le jour de son anniversaire. Le score reste un record pour une équipe dans un match de Ligue des champions.

En quart de finale, Monaco perd 4-2 à Madrid puis bat le Real 3-1 au retour, avec un doublé de Ludovic Giuly et un but de Morientes, prêté par le club espagnol. Il élimine ensuite Chelsea (3-1, 2-2). Le 26 mai 2004, à Gelsenkirchen, le FC Porto de José Mourinho remporte la finale 3-0.

2017, la génération Mbappé

En 2015, Monaco s’impose 3-1 à l’Emirates contre Arsenal et atteint les quarts de finale, où la Juventus l’élimine. Deux ans plus tard, l’équipe de Leonardo Jardim sort Manchester City (3-5, 3-1) puis Dortmund (3-2, 3-1), avant de tomber en demi-finale contre la Juventus (0-2, 1-2).

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Des campagnes plus difficiles

Le 6 novembre 2018, sous Thierry Henry, l’AS Monaco subit sa plus lourde défaite à domicile dans la compétition, 0-4 contre le Club Bruges. En février 2025, Benfica l’élimine en barrage (0-1, 3-3). Un an plus tard, le PSG l’arrête au même stade (2-3 au stade Louis-II, 2-2 au Parc des Princes).

Monaco en Ligue des champions, les records

Selon les statistiques de l’UEFA, Radamel Falcao est le meilleur buteur du club dans la compétition, avec 10 buts, devant Fernando Morientes (9). Fabinho et Andrea Raggi détiennent le record de matchs, avec 33 apparitions chacun.

2026-2027, l’Europe par la Ligue Conférence

Septième en 2026, Monaco a éliminé le Górnik Zabrze en barrage de la Ligue Conférence (3-2, 4-1). Sa phase de ligue commence le 15 octobre à Sofia contre le CSKA. Suivent Fribourg le 22 octobre, Nordsjælland le 5 novembre, Hearts le 26 novembre, Brighton le 10 décembre et Lincoln Red Imps le 17 décembre.

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Questions fréquentes sur Monaco en Ligue des champions

Monaco a-t-il déjà gagné la Ligue des champions ?

Non. Sa seule finale, le 26 mai 2004, a été perdue 3-0 contre Porto.

Quel est le plus large succès de Monaco en Ligue des champions ?

Le 8-3 contre La Corogne, le 5 novembre 2003 au stade Louis-II.

Monaco joue-t-il la Ligue des champions en 2026-2027 ?

Non. Le club dispute la Ligue Conférence après sa septième place en Ligue 1.

Qui est le meilleur buteur de Monaco en Ligue des champions ?

Radamel Falcao, avec 10 buts selon l’UEFA. Toute l’actualité du club est sur notre page AS Monaco.