Mezian Mesloub ne compte que trois apparitions cette saison avec le RC Lens, et pourtant trois clubs de Premier League se sont déjà renseignés. Ce sont Manchester United, Arsenal et Chelsea qui suivent le milieu offensif gaucher des Sang et Or. Le Racing Club de Lens a pourtant un argument de poids pour garder sa pépite, et il ne se trouve pas dans le contrat du joueur.

Mezian Mesloub, un premier but déjà historique en Ligue 1

Le 8 mai, face au FC Nantes, Mesloub est entré en jeu à la 78e minute pour écrire l’histoire. Quelques secondes seulement après, son pied gauche a envoié le ballon au ras du poteau opposé des Canaris. Ce but a donné la victoire 1-0 aux Sang et Or et leur a ouvert les portes de la Ligue des champions. S’il est depuis devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du championnat français, aucun remplaçant n’avait marqué aussi vite en Ligue 1 depuis 2006.

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Son papa, Walid Mesloub, a porté le maillot lensois après être passé par Istres, Le Havre et le FC Lorient. L’ancien milieu de terrain compte sept sélections avec l’Algérie. « Je suis fier, très fier », avait-il réagi après la prouesse réalisée par son fils, non sans avouer qu’il n’était pas prêt à vivre une telle scène.

Contrat pro et passe décisive en Ligue des champions

Arrivé à La Gaillette, le centre de formation du club, il y a huit ans, Mezian Mesloub a signé son premier contrat professionnel avec le RCL le 20 juillet. Le directeur sportif Jean-Louis Leca avait même déclaré que « Ce premier contrat professionnel récompense son travail, mais il n’est pas une fin en soi. Mezian doit continuer à charbonner pour se faire une place dans le groupe et gratter du temps de jeu. » La durée du long bail signé par le joueur, jusqu’en 2029 laisse entendre qu’il intègre au projet lensois sur la durée. Les règlements de la FIFA limitent de toute façon à trois ans les contrats signés par des joueurs mineurs, autrement, le RC Lens aurait sécurisé son joueur jusqu’à la fin e la décennie.

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Le temps de jeu est venu vite. Le 10 septembre, contre le Slavia Prague, Mezian a servi Florian Thauvin sur l’égalisation d’un match remporté 3-2 par Lens. En 29 minutes, il réussit 87 % de ses passes comme le confirme sa fiche UEFA. Les médias pro-RCL le présentent comme le plus jeune joueur de l’histoire du club en C1 et c’est loin d’être faux.

Portugal, France ou Algérie, un choix international encore ouvert

Le natif de Martigues un 11 août 2009 joue pour les sélections en équipe nationale du Portugal. Il a porté le maillot des U16 puis des U17, avec qui il a inscrit un but en cinq matchs. Convoqué pour chez les Espoirs portugais pour le prochain rassemblement, il dispose d’assez d’un espace supplémentaire pour montrer son talent aux grandes formations européennes. Aucune sélection de jeunes ne le lie définitivement. La France, son pays de naissance, et l’Algérie, celui de son père, peuvent toujours jouer des coudes pour l’enrôler.

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Manchester United continue de travailler sur d’autres jeunes profils mais a inscrit le Lensois sur sa liste. Foot-sur7 avait déjà évoqué la piste Manchester United ainsi que l’intérêt du PSG de Luis Campos. Aucune offre officielle n’est parvenue au RC Lens pour Mezian Mesloub à ce jour, mais les contacts sont maintenus, surtout avec Arsenal FC, selon les proches du joueur.

Le calendrier protège Lens. Depuis le Brexit, entré en vigueur le 1er janvier 2021, les clubs anglais sont de nouveau soumis aux règles de la FIFA qui interdisent le recrutement de joueurs étrangers de moins de 18 ans. L’exception européenne qui avait permis à Manchester United d’attirer Paul Pogba, 16 ans, depuis Le Havre en 2009 ne s’applique plus outre-Manche. Mesloub n’aura 18 ans qu’en août 2027, ce qui va contraindre ses clubs britanniques à le prêter à un club d’un pays de l’Union européenne une fois son transfert bouclé en janvier ou au mercato estival prochain. D’ici là, aucun des trois clubs anglais ne peut le faire signer au contraire du PSG qui garde les mains libres sur ce dossier.

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le RC Lens dispose donc d’au moins une saison complète pour faire grandir son milieu de terrain, et sa cote avec lui.

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