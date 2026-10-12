PSG : Enrique privé d’un joueur contre City, Mayulu absent

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne pourra pas compter sur un groupe au complet face à Manchester City ce mercredi en Ligue des champions. Senny Mayulu, blessé à la cuisse, manque à l’appel.

PSG : Luis Enrique sans Senny Mayulu face à Manchester City

C’est le choc tant attendu en cette deuxième journée de .Ligue des champions. Et Luis Enrique sait déjà qu’il devra se passer de Senny Mayulu pour le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester City ce mercredi soir. Le technicien espagnol ne compte qu’une seule absence dans son groupe: celle du jeune milieu de terrain.

Le site Culture PSG rappelle que le joueur de 20 ans s’est blessé à la cuisse à la cuisse lors d’un rassemblement avec l’équipe de France Espoirs fin septembre. Cette blessure l’éloignera des terrains durant quatre semaines. Son absence face aux Cityzens n’a donc rien de surprenant. Même si elle prive Luis Enrique d’une option supplémentaire dans l’entrejeu. Le titi parisien ayant souvent été sollicité dans ce secteur clé.

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Le tableau est plus ou moins rassurant pour le reste du groupe de Luis Enrique Tous les autres Parisiens sont disponibles et aucun d’entre eux n’est suspendu. Deux cadres font d’ailleurs leur retour : Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. Leur présence étoffe le groupe par rapport au dernier match contre Le Mans (3-1). Une interrogation demeure toutefois autour du troisième gardien.

Le doute plane autour d’Alessandro Longoni

L’UEFA autorise vingt-trois joueurs sur la feuille de match contre vingt en Ligue 1. Cela pousse Luis Enrique à ajuster sa liste pour ce voyage en Angleterre. Arthur Vignaud, inscrit sur la liste B de la compétition, devrait jouer mercredi avec les jeunes en Youth League contre City. Arthur Bar, convoqué face au Mans, reste une option.

Le doute plane sur Alessandro Longoni. Le portier italien a été touché durant cette trêve internationale. Il n’est donc pas certain d’être retenu dans le groupe du PSG. Luis Enrique fera le point lors de sa prochaine conférence de presse. Notons que le Paris SG retrouvera des Cityzens en grande forme.

Le groupe d’Enzo Maresca est au complet et récupère Phil Foden. L’Anglais avait manqué des rencontres de championnat sur suspension mais il reste qualifié pour la Coupe d’Europe. City reste sur huit succès d’affilée toutes compétitions confondues, dont un 3-0 à face à Liverpool.

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Le feu follet belge Jérémy Doku, entrée en seconde période, a fait basculer la rencontre. Il sera l’une des armes à surveiller de très près par la défense parisienne. Sans parler du redoutable attaquant norvégien Erling Haaland. L’UEFA a désigné Sven Jablonski pour diriger cette partie. Cet arbitre est inédit pour le PSG. Il n’a dirigé qu’une seule rencontre des Parisiens en Youth League.