Accueil - PSG mercato - PSG : Alerte, Alessandro Longoni contraint de renter à Paris

Le Paris Saint-Germain a appris une mauvaise nouvelle durant cette trêve internationale. Son jeune gardien de but Alessandro Longoni a dû quitter la sélection italienne U19 en raison d’un souci physique.

PSG : Alessandro Longoni quitte l’Italie prématurément

La trêve internationale laisse des traces au sein des effectifs des clubs. Et le Paris Saint-Germain n’est pas épargné. Alessandro Longoni a dû regagner la capitale française de manière inopinée. Le jeune portier transalpin a été contraint de déclarer forfait avec sa sélection pour cause de blessure.

Ce pépin physique vient freiner sa progression au PSG. Le portier de 18 ans a été recruté gratuitement cet été suite à son départ de l’AC Milan. Il s’est installé comme le troisième gardien de but du Paris Saint-Germain, juste derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Alessandro Longoni n’a pas encore eu l’occasion de disputé le moindre match officiel avec les professionnels cet été.

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Il a déjà fait quelques apparitions notables dans le groupe convoqué par Luis Enrique. L’international espoir italien était notamment sur le banc du PSG face au LOSC (2-2). Il côtoie régulièrement le groupe A. Même si sa priorité actuelle reste d’engranger du temps de jeu chez les jeunes. Cela l’avait conduit à garder les cages parisiennes contre Crystal Palace dans le cadre de la Premier League International Cup.

Une blessure l’empêchant de disputer le choc contre la France

C’est d’ailleurs durant cette rencontre qu’Alessandro Longoni a ressenti une première alerte au quadriceps gauche. Cela l’avait écarté temporairement des terrains, le privant d’une présence dans le groupe pour la Ligue des champions. Il a appelé dans la foulée par la Squadra Azzurra des moins de 19 ans pour disputer un tournoi amical en Croatie.

Le jeune portier prometteur espérait lancer sa saison internationale. Sauf que son nom a finalement disparu de la liste transmise par le sélectionneur Massimiliano Favo. La fédération transalpine s’est limitée à mentionner son indisponibilité. C’est donc le site Mondo Primavera qui a vendu la mèche en confirmant son pépin physique.

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La source explique qu’Alessandro Longoni n’a pas pu participer au duel remporté par l’Italie face à la France (2-1) en raison d’une « blessure ». Cette rencontre a été marquée par la participation de plusieurs Titis parisiens. Adam Ayari a d’ailleurs inscrit l’unique but des Bleuets lors de ce choc.

Le Paris Saint-Germain n’a pas fait d’annonce

La direction du Paris SG n’a pour l’instant fait aucune annonce officielle à son sujet. Elle adopte un profil bas qui interpelle. Surtout que Paris avait officialisé sa convocation quelques jours plus tôt. Alessandro Longoni devient ainsi le deuxième international parisien à faire faux bond à sa sélection cet automne.

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