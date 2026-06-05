Alerte rouge : L’OM suspendu à l’UEFA, l’inquiétude monte !

L’OM devra patienter avant d’être fixé son sort en Ligue Europa. Le verdict de l’UEFA sera finalement connu la semaine prochaine.

OM : L’étau de l’UEFA se resserre

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Le suspense demeure à l’Olympique de Marseille. La commission de contrôle de l’UEFA s’était réunie mardi dernier pour analyser l’état financier du club. Surtout que l’OM enregistre un déficit abyssal de plus de 100 millions d’euros.

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De plus, la direction phocéenne n’a pas respecté l’accord de règlement scellé en 2022. Elle a continué à accroître ses dépenses sous l’ère Pablo Longoria. Cette attitude risque de coûter très à l’OM. L’idée d’exclure les Phocéens de la prochaine Ligue Europa n’est pas exclue.

Le verdict fixé mercredi prochain

L’Equipe rapporte que l’instance européenne n’a pas rendu sa décision. Son verdict devrait finalement tomber mercredi prochain. Cette période de réflexion pèse lourdement sur l’état d’esprit des dirigeants et supporters. Car elle laisse présager des graves manquements reprochés à l’OM.

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Pour le moment, le club désormais présidé par Stéphane Richard reste en position de faiblesse face aux instances européennes. De lourdes sanctions sont attendues. Sans parler du passage devant de la DNCG prévu le 18 juin prochain.