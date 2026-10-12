Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Chelsea fait un pas inattendu pour Malo Gusto

Le PSG tient peut-être une nouvelle occasion de renforcer sa défense. Chelsea serait désormais disposé à négocier le départ de Malo Gusto, longtemps considéré comme difficilement accessible sur le marché des transferts. L

Mercato PSG : Chelsea revoit ses exigences pour Malo Gusto

Le dossier Malo Gusto pourrait connaître une évolution favorable au Paris Saint-Germain. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, publiées par Sky Sport, Chelsea n’exclut plus de vendre son latéral droit lors d’une prochaine fenêtre de recrutement.

L’été dernier, les dirigeants londoniens réclamaient environ 75 millions de livres sterling, soit près de 88 millions d’euros, pour envisager son départ. Un montant suffisamment élevé pour refroidir plusieurs prétendants européens.

🔵⚪️ 🇫🇷 EXCL – Chelsea ne ferme pas la porte à un départ de Malo Gusto, qui jouit déjà de plusieurs intérêts sur le marché.



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🇨🇭 @SkySportCH #mercato #PSG #CFC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) October 12, 2026

La position des Blues aurait depuis évolué. Sans fixer publiquement un nouveau prix, Chelsea serait prêt à examiner une proposition correspondant à la valeur qu’il attribue à son joueur. Cette ouverture intéresse potentiellement le PSG, dont le nom circulait déjà autour de l’ancien Lyonnais. Le club parisien avait été cité parmi les formations intéressées, aux côtés notamment du Bayern Munich, de la Juventus et de l’Atlético de Madrid.

Une précision demeure essentielle : aucune offre officielle parisienne n’est actuellement confirmée. Les informations disponibles concernent principalement l’intérêt des clubs et la position supposée de Chelsea.

Malo Gusto au PSG : le problème Achraf Hakimi

Sur le papier, recruter Malo Gusto répondrait à une préoccupation sportive identifiable. Luis Enrique dispose d’Achraf Hakimi comme référence au poste de latéral droit, mais cherche davantage de solutions pour gérer les différentes compétitions.

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L’international français possède des qualités compatibles avec le football parisien. Rapide, capable de multiplier les courses et habitué aux exigences de la Premier League, il pourrait apporter une concurrence sérieuse dans le couloir. Son activité offensive constitue également un argument. Gusto sait accompagner les attaques, proposer des dédoublements et participer à la progression du ballon. Des caractéristiques intéressantes pour une équipe qui demande beaucoup à ses défenseurs latéraux.

Le véritable débat concerne toutefois sa polyvalence.

Paris recherche notamment un joueur capable de couvrir le côté droit tout en intervenant ponctuellement dans l’axe. Or, si Gusto possède des qualités athlétiques utiles dans plusieurs configurations, son expérience reste principalement celle d’un latéral.

Le considérer comme une solution durable en défense centrale demanderait donc une adaptation. Ce n’est pas nécessairement impossible, mais ce serait un pari tactique plutôt qu’une garantie immédiate.

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Surtout, Achraf Hakimi demeure un obstacle sportif considérable. Rejoindre Paris pourrait signifier accepter une concurrence particulièrement difficile, sans assurance de devenir titulaire.

Chelsea possède encore un argument pour retenir son défenseur

Le contrat de Malo Gusto court jusqu’en juin 2030. Chelsea conserve donc une position confortable dans d’éventuelles négociations, même si ses exigences financières diminuent.

Le joueur, lui, ne chercherait pas activement à quitter Londres. D’après Sacha Tavolieri, il souhaite toujours s’imposer durablement chez les Blues, tout en restant attentif aux projets susceptibles de lui offrir davantage de responsabilités. C’est précisément là que le Paris Saint-Germain devra convaincre.

Dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros pour recruter un concurrent d’Hakimi aurait un coût important, sans résoudre automatiquement la question de la polyvalence défensive recherchée par Luis Enrique.

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Une arrivée pourrait néanmoins devenir cohérente si Paris envisageait Gusto comme un véritable joueur de rotation, capable d’accumuler du temps de jeu dans plusieurs compétitions.

Pour l’instant, le dossier dépend de deux éléments concrets : le prix que Chelsea acceptera réellement et les garanties sportives que Paris pourrait présenter au défenseur français.

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Le mercato du PSG pourrait donc réserver une surprise, mais l’intérêt pour Malo Gusto ne constitue pas encore une négociation avancée. La différence reste importante.