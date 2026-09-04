PSG : Une soirée d’exception se prépare au Parc avant Monaco

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi 4 septembre à 21h05 pour la réception de l’AS Monaco, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Avant le coup d’envoi, les cinq recrues parisiennes seront présentées au public, tandis que le stade étrennera sa nouvelle pelouse.

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Le Parc des Princes s’apprête à vivre une soirée particulière. Après plusieurs semaines loin de son enceinte, le Paris Saint-Germain va enfin disputer son premier match de la saison à domicile, avec l’AS Monaco comme adversaire et une animation attendue avant le début de la rencontre.

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Dans un message publié sur X, le journaliste Bruno Salomon indique que les cinq recrues parisiennes, Ferran Torres, Mika Godts, Lucas Digne, Akliouche et Longoni, devraient être présentées autour de 20h30 ou 20h45, quelques minutes avant le rendez-vous fixé à 21h05. Une entrée en matière qui devrait forcément attirer les regards.

Le Parc retrouve enfin son écrin

Cette première apparition parisienne au Parc des Princes intervient dans un contexte très particulier. Le PSG avait dû inverser sa rencontre contre le Stade Rennais après les dégradations subies par sa pelouse lors des fortes intempéries ayant touché la région parisienne. Le club avait ensuite écopé d’une amende de 150 000 euros.

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Depuis, les choses ont changé. L’ancienne surface a été retirée avant l’installation, le 26 août, de nouveaux rouleaux de gazon. Le terrain doit donc passer son premier véritable examen devant les supporters parisiens, avec Monaco comme juge immédiat.

Une pelouse venue d’Irlande pour un baptême sous pression

Le choix effectué par le PSG constitue une petite révolution dans ses habitudes. Depuis l’arrivée de Jonathan Calderwood à la responsabilité des terrains en 2011, le club avait traditionnellement recours aux semis durant l’été. Cette méthode avait toutefois montré ses limites ces deux dernières saisons au moment de la reprise.

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Cette fois, 700 rouleaux de pelouse ont été acheminés depuis l’Irlande par camion. Après leur installation, le PSG a travaillé l’irrigation et procédé à plusieurs essais, avec ou sans ballon. Depuis le 28 août, la surface fait également l’objet d’un suivi par monitoring. Tout est donc surveillé de près.

Deux matches pour convaincre, puis un long répit

Le calendrier va rapidement mettre cette nouvelle pelouse à l’épreuve. Après Monaco ce vendredi 4 septembre, le Parc des Princes accueillera Bratislava le 9 septembre. Deux rencontres en seulement cinq jours : un premier test grandeur nature pour cette surface fraîchement installée.

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Ensuite, le terrain bénéficiera d’une période de récupération nettement plus confortable avant le prochain rendez-vous annoncé. Il faudra attendre le 10 octobre et la réception du Mans pour le revoir en action. Le PSG pourra alors tirer de premiers enseignements de cette expérience.