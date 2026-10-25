Mercato PSG : Kvaratskhelia opéré, son remplaçant identifié

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Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit face au Barça en Ligue des Champions, mardi soir, Kvicha Kvaratskhelia devrait être opéré dans les prochains jours. Le PSG travaille déjà sur sa succession et un profil semble faire l’unanimité aussi bien chez les supporters que chez les dirigeants.

Kvicha Kvaratskhelia opéré à Doha en début de semaine

Touché par une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois, Khvicha Kvaratskhelia représente un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui reçoit l’Olympique Lyonnais lundi soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit face au FC Barcelone, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’international géorgien doit se faire opérer à Doha en ce début de semaine.

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D’après les informations du journal L’Équipe de ce dimanche, « l’intervention est prévue à Doha (Qatar), dans la clinique Aspetar, en début de semaine. Le jour précis de l’opération n’a pas filtré. » Lors d’une discussion sur la chaîne YouTube de Pierre Ménès, le journaliste Gilles Favart a publiquement annoncé aux supporters parisiens qu’ils ne verront plus Kvaratskhelia rejouer cette saison.

« C’est vraiment une blessure très grave puisqu’on ne le reverra pas de l’année. Qu’on ne vienne pas me raconter qu’il va jouer au bout de six mois. Qu’on ne vienne pas me raconter ce genre de connerie sur les croisés. Parce que j’ai entendu ça toute ma vie et c’est une grosse connerie. On ne le reverra pas avant le mois d’août ou l’année prochaine. Voilà, c’est tout simple », a indiqué Favart. Conscients de la situation, les recruteurs parisiens sont déjà en pleine réflexion pour combler le vide laissé par la star de 25 ans et un nom revient sur toutes les lèvres.

Le PSG prêt à passer à l’action pour Ibrahim Maza

Présent en conférence de presse samedi après-midi, Luis Enrique a déclaré qu’aucune « blessure ne signifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs », répondant à un journaliste qui voulait savoir si le PSG allait recruter durant l’hiver pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia.

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« Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons », a ajouté l’entraîneur espagnol. Luis Enrique refuse donc de céder à la panique. Pour autant, le club de la capitale travaillerait bel et bien sur l’arrivée d’un nouvel attaquant pour compenser la longue absence de l’ancien joueur du Napoli.

Parmi les joueurs surveillés figurerait Ibrahim Maza, un jeune talent algérien capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Fichajes, le Paris SG envisagerait de formuler une offre au Bayer Leverkusen pour s’offrir les services du crack de 20 ans dès le mercato de janvier. Luis Campos apprécierait notamment sa technique, sa créativité et sa polyvalence.

Capable de jouer comme milieu offensif ou sur un côté, le natif de Berlin pourrait apporter une solution supplémentaire à Luis Enrique. Son profil intéresserait particulièrement le double champion d’Europe en titre depuis la blessure de Kvaratskhelia, même si les deux joueurs n’occupent pas exactement le même poste.

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Toujours selon la source espagnole, le club de Nasser Al-Khelaïfi devrait proposer au moins 50 millions d’euros pour espérer convaincre le Bayer Leverkusen de laisser partir le jeune international algérien.