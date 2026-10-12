Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Patrik Carlgren renverse la hiérarchie, Dupé sous pression

Au FC Nantes, un changement inattendu vient bouleverser la hiérarchie des gardiens. Rappelé il y a seulement un mois, Patrik Carlgren a profité de sa première titularisation pour garder sa cage inviolée face au Stade de Reims (0-0). Maxime Dupé, jusqu’ici indiscutable, découvre une concurrence qui pourrait durablement modifier les plans de Grégory Poirier.

FC Nantes : Patrik Carlgren relance la concurrence avec Maxime Dupé

La décision a surpris. Titulaire lors des sept premières journées de Ligue 2, Maxime Dupé a suivi depuis le banc la rencontre entre le FC Nantes et le Stade de Reims, samedi. Son remplaçant, Patrik Carlgren, n’avait pourtant retrouvé le groupe nantais qu’un mois auparavant.

Grégory Poirier a justifié cette modification par sa volonté de redynamiser le poste. L’entraîneur ne reproche pas à Dupé un effondrement de ses performances, mais certaines interventions insuffisamment maîtrisées malgré une amélioration récente.

À voir

OL : Une attente inquiétante pour Loïs Openda avant Crystal Palace

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un Sud-africain ciblé pour remplacer Tylel Tati

« Ce n’est pas du tout une rupture, c’était un choix », a expliqué le technicien en conférence de presse. Le message dépasse le simple remplacement d’un gardien. Poirier entend instaurer une concurrence réelle dans un effectif qui peine à retrouver de la régularité.

Carlgren a répondu présent. Face à une formation rémoise toujours invaincue, le Suédois n’a encaissé aucun but. Une première encourageante, même si le nombre limité de situations dangereuses ne permet pas encore de mesurer pleinement son influence. Son retour change néanmoins les perspectives. Initialement considéré comme une solution supplémentaire, il possède désormais un argument concret pour prétendre à une nouvelle titularisation.

Une défense rassurée, mais un problème offensif persistant

Le clean sheet de Patrik Carlgren constitue une satisfaction pour le FC Nantes. Il serait toutefois excessif d’attribuer cette solidité au seul changement de gardien.

À voir

PSG : Enrique privé d’un joueur contre City, Mayulu absent

La prestation collective explique également ce résultat. Les Canaris ont contenu les offensives rémoises, réduisant les occasions offertes à leur adversaire. Cette rencontre révèle surtout un déséquilibre préoccupant. Nantes parvient à préserver son but, mais reste incapable de convertir sa domination en victoire.

Lire aussi : Tribune Loire : le FC Nantes retrouve ses ultras face à Reims

Avec huit points après huit journées et une treizième place au classement, les Nantais avancent à un rythme insuffisant pour nourrir de grandes ambitions. Le problème dépasse donc largement l’identité du dernier rempart. Une équipe qui ne marque pas transforme chaque erreur défensive en menace directe sur le résultat.

À voir

OM : Adil Rami accuse l’arbitrage après la victoire à Troyes

Pour Poirier, la priorité consiste à retrouver une efficacité offensive sans fragiliser les progrès observés derrière.

Maxime Dupé peut-il récupérer sa place ?

Le statut de Maxime Dupé n’est pas définitivement remis en cause. Son entraîneur a présenté cette mise sur le banc comme une décision sportive ponctuelle, sans annoncer de changement durable.

Le capitaine Lucas Perrin a également défendu l’état d’esprit des deux gardiens, soulignant leur investissement quotidien. Reste une question déterminante : comment départager deux joueurs lorsque le nouveau titulaire commence par un match sans encaisser ?

Lire aussi : Vente FC Nantes : 25 M€ et un dossier béton pour convaincre la DNCG

À voir

Mercato PSG : Chelsea fait un pas inattendu pour Malo Gusto

La prochaine rencontre à Dunkerque apportera un premier élément de réponse. Reconduire Carlgren confirmerait une concurrence désormais ouverte. Relancer Dupé montrerait que Poirier privilégie encore l’alternance.

Pour le FC Nantes, cette rivalité peut devenir un levier de progression. À condition qu’elle améliore réellement les performances et ne détourne pas l’attention des difficultés offensives, toujours présentes malgré cette première sortie réussie du portier suédois.