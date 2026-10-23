FC Nantes : Avant l’ASSE, Saïdou Sow sort une déclaration très osée

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À deux jours du déplacement du FC Nantes à Saint-Étienne, Saïdou Sow juge que les Canaris alignent la meilleure équipe de Ligue 2, bien qu’ils occupent la 14e place. Le défenseur central guinéen tient ce discours avant d’affronter l’ASSE, leader du championnat, pour la 10e journée.

ASSE-FC Nantes : Saïdou Sow revendique la supériorité nantaise malgré le classement

Le FC Nantes va défier l’ASSE avec un handicap au classement. Les canaris peinent à décoller et connaissent un début de saison cauchemardesque en Ligue 2. Pas de quoi faire douter pourtant un Saïdou Sow, qui croit en son équipe tout en reconnaissant la domination des Stéphanois. « Pour moi, nous sommes les meilleurs. Après, ce sont eux, c’est pour ça qu’ils sont leaders du championnat », a-t-il lancé.

Les chiffres, eux, penchent nettement du côté des Verts. Après neuf journées, Nantes n’a que huit points et pointe à la 14e place. L’ASSE, elle, en compte 22 et domine la Ligue 2. Quatorze points séparent les deux équipes avant le choc. Autant dire que l’assurance de Saïdou Sow détonne avec les résultats des Canaris depuis le début de la saison.

Un classique aux airs de retrouvailles pour Sow et Saint-Etienne

Ce match n’est pas un match quelconque pour Saïdou Sow. Formé à l’AS Saint-Étienne, le défenseur guinéen connaît bien le club forézien, où il a disputé 57 rencontres. Son retour face aux Verts donne un écho particulier à ses propos, même s’ils visent d’abord son équipe actuelle.

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Pour le FC Nantes, tout se jouera ailleurs que dans les mots d’avant-match. Le club doit remonter au classement et retrouver un rythme à la hauteur de ses ambitions. Face au leader, les Canaris peuvent se jauger contre un rival nettement plus régulier jusqu’ici. Une belle prestation donnerait du crédit aux propos de leur défenseur.

À Geoffroy-Guichard, les Canaris attendus sur le terrain

Coup d’envoi samedi à 20 h 45, pour la 10e journée de Ligue 2. À Geoffroy-Guichard, Nantes affrontera un leader bien décidé à garder sa place. Ce déplacement sera un vrai test pour des Nantais encore loin des Stéphanois au classement. Reste qu’une déclaration ne prouve rien et ne garantit aucun résultat

Les statistiques placent l’AS Saint-Etienne devant une équipe du FC Nantes sous grosse pression et en sursis, mais seul le terrain dira l’écart réel. Les Canaris devront convertir cette confiance en points, et le défenseur pourra défendre ses convictions face à un club qu’il connaît par cœur.