Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : Un attaquant en priorité pour Poirier ?

Le FC Nantes cherche des solutions pour améliorer son rendement en attaque. Le mercato hivernal sera sans doute l’occasion pour Grégory Poirier et sa direction de corriger cette carence offensive.

FC Nantes : Grégory Poirier face à un manque d’efficacité en attaque

Après le nul frustrant du FC Nantes contre Reims (0-0), Grégory Poirier a salué le contenu de son équipe. L’entraîneur nantais a tout de même réclamé davantage d’efficacité en attaque. Il a notamment pointé le vrai chantier du moment : la finition. Ce constat relance la question du recrutement offensif.

Surtout que les Canaris ont étouffé le Stade de Reims dès les premières minutes, sans parvenir à marquer. Grégory Poirier a insisté sur le rythme imposé pendant les vingt-cinq premières minutes qui aurait pu mettre l’adversaire à la peine si l’équipe l’avait maintenu. Tom Hülsmann ayant enchaîné les parades décisives dans le but rémois.

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Le technicien de 44 ans disputait son cinquième match sur le banc des Canaris. Il compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Grégory Poirier estime qu’avec plus de vécu commun, son groupe aurait gagné. Son regard est déjà tourné vers Dunkerque, samedi prochain.

La recrue Thomas Robinet peine à convaincre

En attaque, la recrue estivale Thomas Robinet peine à convaincre. L’avant-centre français a manqué plusieurs occasions franches et cristallise les critiques depuis son arrivée. Face à Reims, il n’a pas été assez précis dans la zone de vérité. Un seul match ne résume pas pour autant son début de saison.

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Poirier refuse lui-même de réduire le manque d’efficacité de son équipe à un seul homme. Convertir les temps forts, c’est aussi le travail de ceux qui fabriquent les occasions et de ceux qui doivent les conclure. La confiance joue autant que la technique dans une équipe nantaise encore en reconstruction.

Mercato de janvier, une fenêtre pour rééquilibrer l’attaque

L’insider Emmanuel Merceron y voit les conséquences d’un mercato raté. Il estime que le FC Nantes n’a pas recruté de joueur rapide et vi, ce qui reste un handicap sur toute la saison. Un profil capable de prendre la profondeur et de déséquilibrer des défenses manque, notamment quand les espaces sont rares dans l’axe.

Emmanuel Merceron publie sur son compte X : « On va traîner comme un boulet quand même toute la saison le fait de n’avoir pris aucun joueur rapide et vif devant au mercato ». La fenêtre de janvier pourrait donc devenir une solution. Un ailier percutant ou un attaquant rapide offrirait à Poirier une option différente.

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À ce stade, aucune piste n’est confirmée encore. Tout dépendra des prochaines semaines. Si les Canaris se mettent à concrétiser leurs temps forts, l’urgence d’un renfort offensif diminuera. Dans le cas contraire, la direction du FCN aura du mal à ne pas agir en janvier.