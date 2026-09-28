Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Tylel Tati relancé après la trêve internationale ?

Écarté au FC Nantes depuis plusieurs semaines, Tylel Tati retrouve le sourire avec les Bluets. Le jeune défenseur français pourrait convaincre le coach nantais Grégory Poirier pendant cette trêve internationale et retrouver sa place de titulaire à Nantes.

FC Nantes : Tylel Tati de nouveau titulaire à Nantes ?

Le FC Nantes aurait-il pu réaliser une très belle opération avec Tylel Tati ? Quelques mois après avoir suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, le jeune défenseur central voit sa cote chuter. Une baisse qui intervient après un début de saison compliqué en Ligue 2.

Tylel Tati avait tout pour devenir l’une des grosses valeurs de la formation nantaise. Lancé en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, alors qu’il n’avait que 17 ans, le défenseur central a été l’une des rares satisfactions d’un exercice difficile pour le FC Nantes. Il a comblé le départ de Nathan Zézé qui a rejoint Neom SC. Malgré la relégation du club en Ligue 2, il a disputé 20 rencontres dans l’élite.

Ses performances ont attiré les recruteurs de plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone, Arsenal, Liverpool, Manchester United, le Real Madrid et le PSG ont notamment été associés au jeune Nantais. Une liste XXL de prétendants qui avait poussé le FC Nantes à revoir ses prétentions à la hausse.

Nantes avait fixé la barre à 50 M€ pour Tylel Tati ?

Dès décembre 2025, avant même l’ouverture du mercato hivernal, les dirigeants nantais auraient fixé le prix de Tylel Tati à au moins 50 millions d’euros. Un montant élevé pour un joueur encore très jeune, mais qui s’expliquait alors par son potentiel et l’intérêt suscité sur le marché.

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Aucun des prétendants annoncés n’a accepté de débourser une telle somme. Tylel Tati a donc terminé la saison à Nantes. La situation aurait pu évoluer durant l’été, notamment après la relégation du FCN en Ligue 2.

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Le défenseur était alors attendu parmi les candidats au départ. Naples est même passé à l’action avec une offre de 16 millions d’euros. Mais le FC Nantes a refusé cette proposition et réclamait, cette fois, 32 millions d’euros pour son jeune défenseur. Et finalement, Tati est resté sur les bords de l’Erdre. Dans le même temps, il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2030, ce qui permet au FC Nantes de ne subir aucune pression.

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Lors du dernier mercato estival, Tylel Tati était évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Quelques semaines plus tard, sa valeur marchande descend. Après deux journées de Ligue 2 comme titulaire, le jeune défenseur a progressivement disparu des plans de l’équipe. Il est ensuite resté sur le banc lors des cinq rencontres suivantes.

Le nouveau coach Grégory Poirier ne lui fait pas confiance. Cette absence prolongée a des conséquences sur sa cote. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Tylel Tati est désormais estimée à 15 millions d’euros, soit une baisse de 10 millions d’euros en quelques semaines.

Tylel Tati retrouve le terrain avec les U19 français ?

Le jeune Nantais a toutefois reçu une bonne nouvelle avec l’équipe de France U19. Le 25 septembre dernier, Tylel Tati a retrouvé une place de titulaire lors du match amical face à l’Italie. Mieux encore, Jean-Luc Vannuchi lui a confié le brassard de capitaine.

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Cette responsabilité lui permet surtout de retrouver du temps de jeu après une période beaucoup plus compliquée avec le FC Nantes. De retour après la trêve, Tylel Tati pourrait retrouver sa place de titulaire. Les dirigeants nantais pourraient le relancer afin de préparer sa vente lors du prochain mercato hivernal.

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