FC Nantes : Ça sent mauvais pour Maxime Dupé !

Maxime Dupé ne serait plus en odeur de sainteté au FC Nantes après ses mauvaises performances. Les Kita ciblent d’autres gardiens de but.

FC Nantes : Maxime Dupé sous pression à Nantes

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Maxime Dupé pourrait perdre son trône au FC Nantes, selon Mohamed Toubacher-Ter. Alors que l’équipe remonte la pente en Ligue 2 sous la houlette de Grégory Poirier, les dirigeants recherchent activement un nouveau gardien. La grave blessure d’Alexis Mirbach au genou imposait d’abord de recruter une simple doublure.

Mais le plan a totalement changé : Dupé ne convainc plus et la direction ne veut plus lui confier les cages. Nantes cherche désormais un titulaire indiscutable. Les Canaris ont rapidement ciblé Gaëtan Poussin, le portier du Red Star. Le joueur, séduit par la proposition nantaise, était prêt à signer. Cependant, son club bloque le deal. Le Red Star refuse catégoriquement de céder un troisième joueur à Nantes après les départs récents de Pierret et Hachem.

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La négociation est au point mort. Face à cette situation, le FC Nantes réagit et vise un autre profil au Paris FC. Sa nouvelle cible se nomme Obed Nkambadio, jeune portier de 23 ans et actuelle doublure de Kevin Trapp. L’affaire s’annonce complexe. Le Havre s’invite également dans la course.

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Le club normand cherche en urgence un renfort après la probable rupture du tendon d’Achille de son gardien titulaire, Lionel Mpasi. Une véritable bataille s’engage donc entre Nantes et Le Havre pour devancer l’autre et obtenir la signature de Nkambadio en tant que joker médical. Selon Ouest-France, les Kita ciblent aussi un autre portier. Ils négocient actuellement le retour de Patrik Carlgren. Un accord est tout proche.