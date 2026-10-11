Accueil - Mercato FC Nantes - Vente FC Nantes : 25 M€ et un dossier béton pour convaincre la DNCG

La vente du FC Nantes se heurte à des exigences financières et administratives importantes, alors que le projet de reprise associé à Tavares reste à éclaircir. Selon L’Équipe, la DNCG réclame aux candidats une garantie financière de 25 millions d’euros, accompagnée d’un dossier détaillé sur leurs ressources, leur stratégie économique et l’origine de leurs fonds.

Vente FC Nantes : 25 millions d’euros, le premier obstacle sur la route du rachat

Le rachat du FC Nantes ne se résumera pas à un accord entre vendeurs et acheteurs. D’après les informations publiées par L’Équipe, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) exige une garantie financière de 25 millions d’euros pour les candidats à la reprise du club nantais.

Cette somme aurait été fixée en tenant compte du déficit structurel enregistré sur les trois dernières années. Un préalable qui donne immédiatement une autre dimension au dossier. Attention, toutefois, à ne pas confondre cette garantie avec le prix de vente du club. Les 25 millions d’euros ne correspondent pas nécessairement à un versement immédiat supplémentaire.

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Il s’agit d’une exigence de sécurité financière destinée à vérifier que les futurs propriétaires pourront assumer les besoins du FC Nantes. Les modalités précises de cette garantie restent néanmoins à clarifier. Pour les investisseurs, disposer du montant nécessaire à l’acquisition ne suffira donc pas. Il faudra également démontrer leur capacité à soutenir le club après la transaction.

Un business plan sur trois ans pour convaincre la DNCG

La garantie financière ne constitue que la première marche. Les candidats doivent aussi présenter un business plan sur trois ans, avec des projections économiques et une vision claire des ressources destinées à faire fonctionner le FC Nantes.

La DNCG entend ainsi examiner la cohérence du projet, les investissements annoncés et les moyens prévus pour assurer la stabilité financière de l’institution nantaise. Le dossier doit également détailler les conventions financières, les éventuels prêts et la structure retenue pour organiser la reprise. Autrement dit, les promesses devront être accompagnées de documents vérifiables.

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Un investisseur peut afficher de grandes ambitions, mais celles-ci perdent rapidement de leur éclat si les financements ne suivent pas. Dans cette opération, la solidité du montage financier pèsera donc autant que la volonté de prendre les commandes du club.

Origine des fonds : les candidats devront jouer cartes sur table

Autre volet sensible, la provenance des capitaux mobilisés. D’après L’Équipe, les candidats doivent fournir des pièces juridiques et comptables qui permettent d’identifier l’origine des fonds ainsi que la répartition du capital dans la future structure de propriété.

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Une enquête de moralité indépendante est également prévue afin d’examiner les profils des repreneurs. Ces vérifications visent à établir la transparence et la crédibilité de chaque candidature. Elles doivent notamment permettre de comprendre qui finance réellement l’opération et quelles ressources seront disponibles une fois la vente conclue.

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Pour le FC Nantes, ce contrôle constitue une étape déterminante dans la perspective d’un éventuel changement de propriétaire. Le dossier devra donc résister à un examen approfondi, loin des simples déclarations d’intention.

Projet Tavares : un calendrier encore difficile à dessiner

Le projet de reprise associé à Tavares doit encore être évalué à l’aune des exigences financières et administratives. Pour l’heure, cette candidature n’est pas écartée, mais n’a pas non plus encore satisfait toutes les demandes. Le calendrier dépendra notamment de la transmission des pièces demandées et de leur examen par les instances concernées.

La constitution d’un dossier aussi volumineux peut nécessiter du temps, en particulier lorsqu’il faut réunir des garanties bancaires, des justificatifs comptables et des documents juridiques. À ce stade, aucune date précise de finalisation ne peut être avancée.

Un déficit structurel qui impose des garanties durables

L’exigence de 25 millions d’euros rappelle surtout que reprendre le FC Nantes ne consiste pas uniquement à financer un changement de propriétaire. Le déficit structurel pris en compte sur trois exercices souligne l’importance de prévoir des ressources capables de soutenir le club dans la durée.

Plus que l’acquisition, le futur propriétaire devra donc anticiper les dépenses, sécuriser les financements et présenter une trajectoire économique crédible. Cette situation place les candidats face à un double défi : réunir les garanties exigées et convaincre sur la viabilité de leur projet à moyen terme.

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La DNCG ne demande pas seulement des preuves de richesse, mais des éléments qui permettent d’apprécier la solidité financière de l’opération. Pour les supporters nantais, qui attendent des réponses sur l’avenir de leur club, l’enjeu dépasse ainsi la seule identité du prochain propriétaire. Tant que les conditions financières et administratives ne seront pas réunies, la vente restera un dossier à suivre plutôt qu’une affaire conclue.