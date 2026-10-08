Accueil - Mercato FC Nantes - Tribune Loire : le FC Nantes retrouve ses ultras face à Reims

Privé de son kop depuis l’ouverture de la saison de Ligue 2, le FC Nantes rouvre enfin la tribune Loire samedi 10 octobre (14 h) pour la réception du Stade de Reims, lors de la 8e journée. Ce retour de suspension de la Brigade Loire tombe au bon moment pour Grégory Poirier : depuis sa nomination, l’entraîneur des Canaris n’a jamais dirigé un match à la Beaujoire avec son virage ouvert.

Le stade de la Beaujoire, antre du FC Nantes. © IconSport

Pourquoi la tribune Loire du FC Nantes était-elle fermée ?

Tout part du 17 mai 2026, jour où la relégation nantaise en Ligue 2 a été actée. Contre Toulouse, à la 22e minute, des supporters de la tribune Loire ont envahi la pelouse après l’apparition de banderoles hostiles dans leur secteur. Des projectiles ont été lancés, les CRS sont intervenus et Stéphanie Frappart a arrêté définitivement la rencontre.

La commission de discipline de la LFP a infligé au club un match à huis clos total, suivi de deux rencontres avec la tribune Loire fermée. Les trois premières réceptions de la saison ont servi à purger la peine. Le Red Star s’est imposé 1-0 dans une Beaujoire vide, Rodez a gagné 5-2 le 22 août devant un public partiel, puis Nantes a battu Nancy 1-0 le 7 septembre, toujours sans ses ultras derrière le but.

Grégory Poirier attend la tribune Loire comme un renfort

« Le retour de la tribune Loire va être important », a déclaré Grégory Poirier en conférence de presse, selon des propos rapportés par Ouest-France. Venant d’un coach de Ligue 2, la phrase pourrait passer pour une politesse envers le public. Son parcours récent lui donne plus de poids.

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Nommé le 25 août, au lendemain du limogeage de Michel Der Zakarian, le technicien n’a disputé qu’un seul match à domicile avec le FC Nantes, celui contre Nancy. Une victoire courte, arrachée dans un stade amputé de sa tribune la plus bruyante. Sur l’ensemble des trois rencontres jouées à la Beaujoire sans la Brigade Loire, le bilan nantais tient en une ligne : 3 points pris sur 9, 3 buts marqués, 6 encaissés.

La Brigade Loire revient après cinq mois d’absence

Le principal groupe de supporters nantais n’avait plus donné de la voix à domicile depuis près de cinq mois. Sa relation avec le club a connu des hauts et des bas ces derniers temps. Après la défaite 4-1 contre l’OGC Nice, le 25 janvier, la Brigade Loire avait lancé une grève des encouragements tenue jusqu’à la fin de l’exercice précédent. Elle a annoncé début août la reprise totale de ses activités et se fait entendre depuis lors à chaque déplacement des Jaune et Vert.

Samedi marquera donc sa première apparition de la saison dans son propre stade. Le club a prévu une animation aux couleurs de l’Oktoberfest pour accompagner ces retrouvailles. Pour suivre toute l’actualité des Canaris, rendez-vous sur notre page FC Nantes.

Quel groupe pour le FC Nantes face au Stade de Reims ?

Sur le plan sportif, Poirier récupère Killian Corredor, remis d’une blessure aux ischio-jambiers et aligné une partie du match amical disputé la semaine dernière contre Lorient. « Killian amène une option différente, même s’il n’est pas à 100 % », a reconnu l’entraîneur. Fabien Centonze, gêné au genou depuis le début de la saison, se rapproche lui aussi d’un retour dans le groupe.

L’infirmerie reste chargée. Mathieu Cafaro souffre d’une petite lésion au quadriceps, Alexis Mirbach d’un problème au ménisque, et Tylel Tati doit passer par la case opération, une absence longue qui pousse déjà la cellule de recrutement à chercher une solution sur le marché.

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