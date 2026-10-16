Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : malgré la vente, le calme étonnant de la Jonelière

Au FC Nantes, malgré le rachat du club qui agite les bureaux, les avocats et les supporters, la Jonelière parle d’autre chose. De Dunkerque, surtout. Treizième de Ligue 2 après huit journées, l’équipe de Grégory Poirier reçoit l’USL samedi 17 octobre à 14 h à la Beaujoire, et son entraîneur n’a pas prononcé un mot sur la vente du FC Nantes en conférence de presse.

Vente du FC Nantes : les obstacles s’empilent

Fin septembre, Waldemar Kita, propriétaire depuis 2007, a signé un protocole de vente avec Phénix Sports Invest, le groupe d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois mené par Paulo Tavares. Le montant tourne autour de 100 millions d’euros hors bonus. L’opération est encore loin d’être bouclée. Paulo Tavares, homme d’affaires franco-portugais de 62 ans et ancien agent, avait déjà tenté de racheter Valenciennes en 2019, puis Saint-Étienne en 2023, sans succès. Son consortium a bloqué 30 millions d’euros pour lancer l’opération.

La DNCG exige des repreneurs une garantie de 25 millions d’euros avant même de les auditionner. Le CSE a rendu un avis défavorable à l’unanimité, consultatif mais nourri par des craintes sur l’emploi, alors que Kita a verrouillé l’information transmise aux représentants du personnel. Nantes Métropole, propriétaire de la Beaujoire et de la Jonelière, dément avoir été consultée. Dans l’entourage de Paulo Tavares, on assure accepter « le scanner complet » réclamé par le gendarme financier.

À voir

Mercato OM : Djibril Sidibé confirme les contacts avec Marseille

Lire aussi : Vente du FC Nantes : 25 M€ ou rien, le pouvoir de veto de la DNCG

Si le projet échoue, Kita gardera les commandes en attendant un autre candidat. Le précédent existe : en 2019, il avait rompu avec le fonds britannique LFE, incapable de fournir les garanties bancaires exigées par la DNCG. Le cadre s’est durci depuis : une loi du 3 août 2026 élargit les pouvoirs du gendarme financier et lui permet de sanctionner un club qui passerait outre un avis défavorable.

FC Nantes : Poirier ne parle que de terrain

Nommé le 25 août, au lendemain du limogeage de Michel Der Zakarian, Grégory Poirier a d’autres urgences que le feuilleton de l’actionnariat. « Je ne suis là que depuis cinq matchs », a-t-il rappelé jeudi. Puis il a fixé un objectif chiffré : « Si nous arrivons à prendre quatre points tous les deux matchs, cela commencera à devenir très intéressant. »

Le retard est réel. Relégué de Ligue 1 au printemps, le FC Nantes était dernier fin août avec un point en quatre journées. Il a remonté cinq places depuis, et le 0-0 obtenu samedi dernier contre Reims, que Poirier présentait comme « une grosse équipe du championnat », a montré un bloc plus difficile à manœuvrer.

À voir

PSG : La recette d’Henry pour rendre Désiré Doué « inarrêtable »

Contre Dunkerque, il devra faire sans Mathieu Cafaro, Alexis Mirbach et Tylel Tati, toujours blessés. Sekou Doucouré est incertain.

Deux matchs pour mesurer le calme de la Jonelière

Le calendrier ne laisse aucun répit. Une semaine après Dunkerque, les Canaris se rendront à Geoffroy-Guichard, le samedi 24 octobre, devant un Chaudron qui affichait déjà près de 29 000 billets vendus dix jours avant le match. Le passage des repreneurs devant la DNCG est annoncé dans la même période.

Lire aussi : ASSE-FC Nantes : 29 000 places déjà vendues, guichets fermés en vue

En tribunes, l’humeur est moins sereine. Début octobre, 61,7 % des supporters interrogés dans un sondage, sans valeur représentative, se disaient « très inquiets » face au projet de reprise. Pour l’heure, le vestiaire avance à l’écart du dossier. Six points sur six relanceraient vraiment les Jaune et Vert dans la course à la remontée. Un faux pas, à l’inverse, rendrait le bruit des bureaux beaucoup plus audible jusqu’au centre d’entraînement.

À voir

OM-Olympiakos : Des Marseillais trop maladroits pour espérer mieux

Toute l’actualité du club est à suivre sur notre page FC Nantes.