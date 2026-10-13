Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Luis Enrique jusqu’en 2030 : son éloge fort de Campos malgré 185 M€

Luis Enrique a détaillé lundi les raisons de sa prolongation au PSG jusqu’en 2030, dans un entretien diffusé par le club. Un nom revient sans cesse dans sa bouche : Luis Campos. Le moment n’est pas anodin. Deux jours plus tôt, le directeur sportif parisien se retrouvait accusé d’avoir empilé 185 millions d’euros de remplaçants peu convaincants.

Luis Enrique, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2030

Luis Enrique jusqu’en 2030, un record personnel

Le nouveau contrat a été officialisé le vendredi 4 septembre, juste avant le match contre Monaco, en même temps que ceux de Fabian Ruiz (2028), Willian Pacho, João Neves, Lucas Beraldo et Senny Mayulu (2031). Arrivé à l’été 2023, le technicien de 56 ans entame sa quatrième saison à Paris. Jamais il n’était resté aussi longtemps sur un même banc. Au FC Barcelone, où il avait remporté la Ligue des champions en 2015, l’aventure s’était arrêtée au bout de trois saisons. À Paris, il en a déjà soulevé deux, en 2025 et 2026.

« Paris est différent, Paris est spécial », explique Luis Enrique, qui évoque la confiance du président Nasser Al-Khelaïfi et de son directeur sportif. « Normalement, je n’arrive pas toujours à établir cette connexion. À Paris, il y a eu une véritable connexion avec les supporters, avec le club. Je suis un étranger, mais j’espère rester connecté à cette ville pour le reste de ma vie. »

Pourquoi Luis Enrique défend Luis Campos

Samedi soir, après la victoire laborieuse contre Le Mans (3-1), le consultant Maxime Chanot avait fait les comptes. Illia Zabarnyi, Dro Fernandez, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Maghnes Akliouche représentent environ 185 millions d’euros de transferts, pour un rendement jugé « insuffisant quand tu t’appelles le PSG ». L’entretien de l’entraîneur sonne, lui, comme un plaidoyer pour le dirigeant portugais.

« Avec Luis, la connexion a été très claire dès les premières minutes. C’était quelqu’un que je ne connaissais pas encore vraiment, mais j’ai rapidement senti qu’il avait confiance en moi », raconte Luis Enrique. Puis vient la phrase qui résume leur méthode : « Pour moi, un directeur sportif doit être courageux. Il doit recruter des joueurs adaptés aux idées de l’entraîneur. Dans notre cas, les idées de Luis Campos et les miennes sont similaires, et c’est l’une des clés de notre réussite. »

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Les deux hommes avancent désormais sur le même horizon. Campos s’est lui aussi engagé jusqu’en 2030, lors de sa prolongation de mai 2025, avec un rôle de conseiller sportif élargi auprès de QSI. Contre Le Mans, Beraldo et Akliouche, deux des recrues visées, ont d’ailleurs marqué.

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Une connexion avec les supporters mise à l’épreuve

Le discours sur le lien avec le public arrive au mauvais moment. Contre Le Mans, le virage Auteuil s’est vidé vers la 35e minute, après le retrait par les stadiers d’une banderole de soutien aux lycéens mobilisés. Interrogé après le match, l’Espagnol avait assuré ignorer les raisons du mouvement et réclamé des tribunes pleines et bruyantes, comme le rappellent ses mots face à la grève des ultras.

Son ambition, elle, ne bouge pas. « C’était notre premier objectif lorsque nous sommes arrivés ici : marquer l’histoire », affirme Luis Enrique. Il veut une équipe « respectueuse, courageuse et ambitieuse » et insiste sur un point : « Il faut aussi que les supporters prennent du plaisir à nous regarder. »

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Le premier test arrive vite. Cinquième de Ligue 1 à quatre points de Monaco, le PSG se déplace mercredi 14 octobre à Manchester City pour la 2e journée de Ligue des champions, puis à Strasbourg samedi. Toute l’actualité du club est à suivre sur notre page PSG mercato, et l’entretien complet est disponible sur le site officiel du Paris Saint-Germain.

Jusqu’à quand Luis Enrique est-il sous contrat avec le PSG ?

Luis Enrique est lié au PSG jusqu’en juin 2030. Sa prolongation a été officialisée le 4 septembre 2026, au début de sa quatrième saison sur le banc parisien.

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