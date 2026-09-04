Ligue 1 : L’AS Monaco gâche la soirée du PSG

‎Le PSG s’est incliné 2-1 face à l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes, lors de la 3e journée de Ligue 1. Après avoir ouvert le score par Marquinhos, le club parisien a vu Nazinho puis Idumbo inverser la rencontre, laissant Monaco avec trois victoires en trois matches.

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‎La soirée devait être celle de la fête pour le PSG, avec notamment l’annonce de plusieurs prolongations, dont celle de Luis Enrique. Elle a finalement tourné à la douche froide. Après cinq premières minutes dominées par le pressing monégasque, Paris a progressivement repris le contrôle du ballon et du rythme.

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‎Désiré Doué a rapidement mis Hradecky à contribution, mais le gardien finlandais s’est montré impérial. Monaco, lui, a attendu son heure. À la 31e minute, un centre puissant de Kvaratskhelia a été dévié par Marquinhos dans son propre but. Le PSG pensait alors avoir fait le plus difficile.

‎Nazinho et Idumbo font vaciller le Parc

‎Le scénario a pourtant changé après la pause. Paris a démarré fort et Akliouche a même trouvé la barre à la 49e minute. Mais Monaco a profité d’un moment de flottement défensif parisien pour revenir. Teze, fraîchement entré, a trouvé Nazinho, dont la tête a remis les deux équipes à égalité à la 58e minute.

‎Luis Enrique a alors lancé Ferran Torres, Ousmane Dembélé puis Mika Godts pour tenter de forcer la décision. Rien n’y a fait. À la 72e minute, Idumbo a pris le dessus sur Marquinhos dans un duel en un contre un avant de tromper Safonov. Paris avait encore du temps, mais Monaco avait désormais les clés.

‎Une soirée qui laisse déjà des traces

‎Le PSG a pourtant multiplié les offensives dans les dernières minutes. Ferran Torres a cru égaliser à la 83e minute, avant que son but ne soit annulé pour une position de hors-jeu de Dembélé. Puis Hradecky a encore repoussé une frappe de Dembélé. Le gardien monégasque a définitivement fermé la porte pour permettre à l’ASM de s’imposer au Parc des Princes.

‎Cette défaite est surtout historique dans l’ère Luis Enrique : après trois journées, le PSG ne compte toujours aucune victoire. Le club parisien avait pourtant montré suffisamment de maîtrise dans certaines séquences pour espérer mieux. Mais entre les occasions manquées et les erreurs défensives, Monaco a été plus réaliste.

‎Le chiffre qui résume le malaise parisien

‎Trois journées, zéro victoire pour le PSG. En face, l’AS Monaco réalise un sans-faute avec trois succès en autant de rencontres. Ce contraste donne à la soirée une dimension particulière, surtout après les ambitions affichées avant le coup d’envoi. ‎Le PSG devra également composer avec les choix forts de son entraîneur.

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Ferran Torres et Dembélé avaient commencé sur le banc, tandis que Digne n’était même pas dans le groupe. Luis Enrique a ensuite tenté de modifier le scénario avec ses remplacements, sans parvenir à empêcher la chute parisienne.