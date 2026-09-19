Accueil - PSG - Mercato PSG : Fabian Ruiz au Barça, Marc Bernal au Paris SG ?

Le PSG et le Barça sont associés à un scénario de mercato qui implique Fabian Ruiz et Marc Bernal. Une opération qui ferait beaucoup parler si elle venait à prendre forme. Selon les informations rapportées par El Nacional, l’hypothèse d’un échange entre les deux milieux aurait circulé.

Mercato PSG : Fabian Ruiz – Marc Bernal, un scénario capable d’agiter Paris et Barcelone ?

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Fabian Ruiz au Barça, Marc Bernal au PSG : sur le papier, de quoi provoquer quelques haussements de sourcils. Le premier possède déjà une solide expérience internationale. Le second représente l’une des générations montantes de La Masia. Selon le scénario rapporté par El Nacional, le milieu espagnol aurait pu servir de monnaie d’échange dans une opération concernant le jeune Catalan.

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À l’origine de cette piste, l’âge et le désir de l’ancien napolitain de retrouver un jour la Liga espagnole. A 30 ans, Fabian Ruiz est à un moment charnière de sa carrière et verrait d’un bon œil l’idée d’un retour dans son pays. Il reste un joueur important dans l’animation de jeu de Luis Enrique. Le club l’a d’ailleurs prolongé, confirmant sa volonté de poursuivre l’aventure avec lui.

Deux situations ont-elles changé la donne ?

Le dossier Fabian Ruiz mérite d’être replacé dans son contexte. Arrivé à Paris en août 2022, l’Andalou était initialement engagé jusqu’en juin 2027. Le PSG indique désormais qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option. À 30 ans, il possède aussi une expérience considérable : 171 apparitions, 16 buts et 28 passes décisives sous le maillot parisien.

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Face à lui, Marc Bernal n’est plus simplement le jeune milieu que l’on pouvait imaginer sacrifier dans une opération spectaculaire. Le joueur de 19 ans a prolongé avec Barcelone jusqu’en juin 2029. Une grave blessure au genou l’avait éloigné des terrains pendant plus d’un an. Il a retrouvé la compétition en septembre 2025. Le Barça le présente comme un milieu défensif doté d’une forte intelligence tactique et de réelles qualités défensives.

Cet échange pèserait-il plus lourd qu’il n’y paraît ?

L’intérêt d’un tel scénario résiderait dans le contraste entre les deux profils. Ruiz apporte immédiatement son expérience, sa maîtrise technique, sa connaissance du très haut niveau. Il a participé aux deux sacres consécutifs du club en Ligue des champions. Il a aussi remporté la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne.

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Bernal, lui, incarne une logique totalement différente. Né en 2007, formé à La Masia depuis l’âge de six ans, il a débuté avec l’équipe première du Barça à seulement 17 ans. Son nouveau contrat jusqu’en 2029 montre surtout une chose : Barcelone entend garder la main sur son développement. Le club catalan avait même fixé une clause libératoire de 500 millions d’euros lors d’une précédente modification contractuelle.

Paris peut-il vraiment lâcher Ruiz pour miser sur Bernal ?

C’est précisément ici que la prudence s’impose. La prolongation de Fabian Ruiz change considérablement la lecture du dossier. Le PSG n’est plus face à un joueur susceptible de partir au terme de son contrat. Il a choisi de sécuriser sa présence dans l’effectif parisien. Présenter aujourd’hui son départ pour Barcelone comme une opération imminente serait donc aller bien au-delà des éléments vérifiables.

De son côté, Bernal possède désormais un engagement longue durée avec le Barça. Son parcours récent montre que le club catalan compte sur lui, malgré son grave accident physique. L’idée d’un transfert vers Paris peut nourrir les discussions de mercato. Mais aucune officialisation ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’un échange Ruiz-Bernal pourrait avoir lieu

Le vrai enjeu pour le PSG est-il vraiment celui qu’on imagine ?

Cette rumeur reste intéressante parce qu’elle oppose deux temporalités. Avec Fabian Ruiz, Paris possède un milieu expérimenté, déjà intégré au projet de Luis Enrique, capable de peser dans les grands rendez-vous. Avec Bernal, le Barça détient un joueur beaucoup plus jeune, dont la valeur sportive dépend encore de sa progression.

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Pour le PSG, l’intérêt théorique d’un tel échange serait évident sur le plan du renouvellement de l’effectif. Mais le coût sportif et contractuel d’une séparation avec Ruiz ne peut être ignoré. Quant au Barça, abandonner Bernal après l’avoir prolongé jusqu’en 2029 constituerait également une décision majeure. Pour l’heure, le dossier relève davantage de la rumeur du mercato que d’une négociation officiellement établie.