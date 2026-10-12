Accueil - Foot Français - OM : Adil Rami accuse l’arbitrage après la victoire à Troyes

Une sortie d’Adil Rami fait débat au lendemain de la victoire de l’OM sur Troyes (2-0). L’ancien défenseur français estime que le milieu Himad Abdelli aurait dû être expulsé lors de choc.

Troyes-OM : Himad Abdelli impliqué dans une faute dangereuse

Bruno Genesio s’accorde un peu de répit. Son Olympique de Marseille, après une série de cinq défaites, a enfin gouté au succès ce dimanche soir. Les Phocéens sont allés s’imposer sur la pelouse de Troyes (2-0). Amine Harit et Himad Abdelli ont chacun trouvé le chemin des filets. Ils offrent à leur entraîneur une victoire arrachée avec peine, mais très précieuse pour le moral du groupe.

L’OM est sorti de la zone de relégation. Les Phocéens occupent dorénavant la 13eme place après six journées. Mais l’attention ne se porte pas uniquement sur la performance marseillaise. Une action survenue très tôt dans la partie a nourri la polémique. Et elle continue d’alimenter les débats au lendemain du match.

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Lors d’un duel aérien à la 15eme minute de jeu, Himad Abdelli laisse traîner son pied et heurte le visage du Troyen Iron Gomis. Le geste est spectaculaire et potentiellement dangereux. Sauf que l’arbitre Guillaume Paradis reste de marbre. Aucune sanction disciplinaire n’est prononcée contre l’Algérien, ni carton rouge, ni avertissement.

L’analyse sans détour d’Adil Rami

Le jeu a repris, et le milieu de l’OM a poursuivi tranquillement sa partie. Cette décision de l’arbitre passe très mal auprès d’Adil Rami. L’ancien défenseur de l’OM et de l’ESTAC a livré son analyse sur le plateau de Ligue 1+ après la rencontre. Il a avoué avoir réellement attendu la sortie du carton rouge suite à la faut de Himad Abdelli.

Adil Rami explique « j’ai vraiment cru qu’il allait sortir le rouge, car si on se fie à la logique des arbitres dans le monde entier, qu’il l’ait vu ou non, pour moi c’est pied en l’air, sur le visage, et c’est carton rouge ». L’ex-international français a toutefois nuancé son propos.

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Il joue que M. Guillaume Paradis a peut-être agi avec discernement en voulant préserver l’intérêt du match et en évitant de le « tuer » dès le début par une expulsion. Cette part de « bon sens » arbitral, que Adil Rami reconnaît, ne l’empêche pas de maintenir sa position. La sanction maximale s’imposait à ses yeux.

Un débat qui dépasse le cadre de ce match

Cette séquence relance une question récurrente dans le football. Jusqu’où un arbitre peut-il faire preuve de souplesse dans l’application des règles ? La frontière reste mince entre lecture stricte du règlement et gestion humaine de la rencontre.

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Les décisions prises dès les premières minutes pèsent souvent lourd sur le déroulement d’un match. L’Olympique de Marseille a en tout cas assuré l’essentiel. La victoire est là, et elle permet à Bruno Genesio de relancer sa machine marseillaise. Les Phocéens tenteront d’enchainer un deuxième succès jeudi face à l’Olympiakos en Ligue Europa.

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