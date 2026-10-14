Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Mamour Ndiaye se prépare activement pour suppléer Larsonneur

Gautier Larsonneur, portier numéro 1 de l’ASSE, se dirige vers un forfait contre le Red Star. Mamour Ndiaye se préparait activement lors de l’entraînement de mardi pour le remplacer.

ASSE : Le forfait de Gautier Larsonneur se confirme

Victime d’un coup au genou et sorti du terrain avant la fin du match entre l’ASSE et Rodez AF, Gautier Larsonneur était absent au premier entraînement des Verts, cette semaine. Selon les premières informations données par Ian Cathro, il est touché au niveau de l’articulation du genou.

Touitefois, il faut attendre encore les résultats des examens médicaux pour être situé sur la gravité de la blessure, ainsi que la durée d’indisponibilité du gardien de but numéro 1 des Stéphanois.

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Alors que l’incertitude plane sur la situation de ce dernier, Peuple Vert annonce qu’il est d’ores et déjà forfait pour le déplacement de l’AS Saint Etienne au stade Bauer, samedi (20 heures). « Gautier Larsonneur ne sera pas remis pour le déplacement sur le terrain du Red Star », selon le média spécialisé.

Le staff de Saint Etienne prépare déjà Mamour Ndiaye contre le Red Star

La confirmation de cette information est attendue jeudi, lors de la conférence de presse d’avant-match. Entretemps, des indices sur la possible titularisation de Mamour Ndiaye se multiplient. Dans un message posté sur son compte Instagram, il annonçait : « Ce n’est que le début ».

Le gardien de 21 ans se réjouissait ainsi de ses premières minutes en Ligue 2. Il avait remplacé Gautier Larsonneur en toute fin de match contre RAF, précisément à al 88e minute de jeu. Désormais, le Sénégalais espère enchaîner contre l’Etoile Rouge en validant sa première titularisation.

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Mardi, il était très actif à l’entraînement, comme l’a montré l’ASSE sur les photos publiées par le club sur son site internet officiel. En l’absence du portier numéro 1, à la séance d’entraînement d’hier, sa doublure était mis à rude épreuve au Centre Sportif Robert Herbin.

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Le staff technique stéphanois prépare certainement Mamour Ndiaye pour garder la cage des Verts contre le club audonien dans trois jours. Ce mercredi, le club ligérien félicite d’ailleurs le jeune gardien pour sa première apparition sous le maillot des Verts.

🆕 La famille des Verts s'est agrandie face à Rodez !



Bravo à Elyes Dhaoui et Mamour Ndiaye, qui s’ajoutent officiellement à la longue liste des joueurs apparus avec l’ASSE en match officiel ! 💚 pic.twitter.com/okwbsCRVPg — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 13, 2026

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Pour revenir à Gautier Larsonneur (29 ans), l’inquiétude demeure quant à la durée de son indisponibilité. Les premières informations le concernant ne sont pas rassurantes. Il pourrait être absent des terrains pendant plusieurs semaines.