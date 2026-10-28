Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Boakye, buteur décisif et premier averti des Verts

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Augustine Boakye porte l’ASSE en attaque, mais il traîne aussi un compteur moins flatteur. Après dix journées de Ligue 2, l’ailier ghanéen est le joueur le plus averti de l’AS Saint-Etienne, avec trois cartons jaunes. Un travers qu’il avait déjà la saison dernière, où il terminait en tête de ce classement dans l’effectif stéphanois.

ASSE-Nantes : un jaune, puis le but de la victoire

Samedi, face au FC Nantes, Boakye a tout connu en moins de quarante minutes. Averti à la 53e pour une faute sur Ryad Hachem, il a ensuite offert la victoire aux Verts d’une tête à la 90e (1-0). Ce troisième jaune de la saison l’isole en tête du classement disciplinaire du club.

Il n’était pas seul ce jour-là. Jakob Breum (88e) et Joshua Duffus (90e+9) ont aussi été avertis, ce qui porte leur total à deux, comme Julien Le Cardinal.

Combien de cartons avant une suspension ?

Depuis la saison 2025-2026, la LFP a changé la règle. Il faut désormais cinq avertissements pour écoper d’un match de suspension, contre trois auparavant, et la fenêtre des dix derniers matchs a disparu : tous les jaunes de la saison s’additionnent, Coupe de France comprise.

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Boakye se trouve donc à deux cartons du seuil. Un nouveau jaune à Guingamp ne le priverait pas du match suivant, mais le laisserait à un seul avertissement de la suspension.

AS Saint-Etienne : un joueur que Cathro ne peut pas perdre

Le problème tient à son poids dans l’équipe. Titulaire lors des dix premières journées, Boakye compte six buts et trois passes décisives en 812 minutes, soit neuf actions décisives. Or le leader de Ligue 2 ne possède que quatre points d’avance sur Montpellier : se priver d’un joueur aussi décisif coûterait cher.

Son engagement dans les duels fait partie de son jeu. Mais à ce rythme, un carton toutes les trois rencontres environ, la cinquième biffure pourrait tomber avant la trêve hivernale.

Une équipe propre malgré tout

17 cartons jaunes en dix journées pour l’ASSE.

Aucun carton rouge.

Aucun joueur à quatre avertissements.

Le bilan collectif reste maîtrisé, ce qui rend le cas Boakye encore plus visible. Prochain rendez-vous au Roudourou, face à l’En Avant Guingamp. Retrouvez toute l’actualité de l’ASSE sur Foot Sur 7.

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