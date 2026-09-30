Le derby ASSE-OL oppose deux villes séparées d’une soixantaine de kilomètres et deux histoires opposées. Saint-Étienne a dominé le football français des années 1960 et 1970, Lyon celui des années 2000. Sur la durée, le bilan reste très serré, avec un léger avantage lyonnais en nombre de victoires.

Derby ASSE-OL : bilan, records et matchs marquants depuis 1951 6

Le bilan du derby ASSE-OL

Les décomptes varient selon les sources. Celui de l’encyclopédie Wikipédia, arrêté en novembre 2024, recense 125 matchs toutes compétitions : 47 victoires de l’OL, 44 de l’ASSE et 34 nuls, pour 157 buts stéphanois et 150 lyonnais. Le site Olympique-et-Lyonnais, en octobre 2021, donnait un bilan proche (46 victoires lyonnaises, 44 stéphanoises, 32 nuls). En ajoutant la victoire des Verts du 20 avril 2025, l’écart se réduit à deux succès.

À Geoffroy-Guichard, l’avantage change de camp. Sur 61 derbies joués dans le Chaudron jusqu’en 2021, l’ASSE en avait gagné 31, contre 17 pour Lyon et 13 nuls, selon Olympique-et-Lyonnais.

Le premier derby et les plus larges scores

Le premier derby officiel se joue le 28 octobre 1951 à Gerland, et Lyon l’emporte 4-2. Les plus gros écarts appartiennent aux Verts de l’âge d’or : 6-0 à domicile le 25 octobre 1964, puis 7-1 à Lyon le 5 octobre 1969, avant un nouveau 6-0 à Geoffroy-Guichard trois semaines plus tard.

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Le record lyonnais date du 5 novembre 2017 : 5-0 dans le Chaudron. L’OL a répété ce score à Saint-Étienne le 24 janvier 2021.

Les derbies qui ont marqué l’histoire

Le 6 avril 1994, l’ASSE bat Lyon 3-0 à domicile. Ce sera sa dernière victoire à domicile dans le derby pendant vingt ans. La disette s’étend aussi à l’extérieur. Il faut attendre le 25 septembre 2010 et un coup franc de Dimitri Payet à Gerland (0-1) pour voir les Verts gagner de nouveau un derby, après seize matchs sans succès.

Le 30 mars 2014, Mevlüt Erding et Max-Alain Gradel offrent une nouvelle victoire à Gerland (1-2). Le 30 novembre de la même année, Moustapha Bayal Sall, Ricky van Wolfswinkel et Renaud Cohade signent un 3-0 à Geoffroy-Guichard, le premier succès stéphanois à domicile face à l’OL depuis 1994. Alexandre Lacazette prend sa revanche le 8 novembre 2015 avec un triplé (3-0), lors du dernier derby disputé à Gerland.

Le 6 octobre 2019, Robert Berić marque à la 90e minute (1-0). Sylvinho, entraîneur de Lyon, est limogé le lendemain.

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Un derby sous tension

Le 5 novembre 2017, Nabil Fekir marque le cinquième but lyonnais et montre son maillot aux supporters stéphanois. La pelouse est envahie et le match interrompu une trentaine de minutes. En janvier 2017, Anthony Mounier, passé par l’OL, avait quitté l’ASSE trois jours après sa signature à la suite de menaces. Le 20 avril 2025, un projectile lancé des tribunes blesse un arbitre assistant à la tête et le match est arrêté 45 minutes.

Le dernier derby ASSE-OL

Ce 20 avril 2025, pour la 30e journée de Ligue 1, Lucas Stassin marque deux fois (10e et 67e), Tanner Tessmann réduit l’écart pour Lyon à la 76e, et l’ASSE gagne 2-1. Un mois plus tard, les Verts sont relégués. En 2025-2026 comme en 2026-2027, ils jouent en Ligue 2 : le prochain derby dépend de leur remontée ou d’un tirage en Coupe de France.

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Ils ont porté les deux maillots

Une quarantaine de joueurs sont passés par les deux clubs. Grégory Coupet, formé à Saint-Étienne, a disputé plus de 500 matchs avec Lyon. Jordan Veretout, Bafétimbi Gomis, Steed Malbranque, Mathieu Bodmer, François Clerc ou Bernard Lacombe figurent aussi sur la liste. Côté bancs, Robert Herbin a entraîné les deux clubs, et Laurent Blanc, ancien défenseur des Verts, a dirigé l’OL en 2022-2023.

Derby du Rhône ou derby rhônalpin ?

L’expression « derby du Rhône » est répandue, notamment dans les médias anglophones, mais elle est inexacte : Saint-Étienne se trouve dans la Loire, pas dans le Rhône. Dans le Forez comme à Lyon, on parle souvent simplement du Derby. L’actualité des Verts est sur notre page ASSE, celle de l’OL sur la page OL.

Derby ASSE-OL : les questions fréquentes

Qui a gagné le plus de derbies entre l’ASSE et l’OL ?

Lyon, de peu : 47 victoires contre 44 pour Saint-Étienne dans le décompte arrêté en novembre 2024, puis 45 pour les Verts après le derby d’avril 2025.

Quel est le plus large score du derby ASSE-OL ?

Le 7-1 de l’ASSE à Lyon le 5 octobre 1969. Côté lyonnais, le record est un 5-0 à Geoffroy-Guichard, le 5 novembre 2017.

Quand a eu lieu le dernier derby ASSE-OL ?

Le 20 avril 2025 à Geoffroy-Guichard, victoire 2-1 de l’ASSE grâce à un doublé de Lucas Stassin.

Y aura-t-il un derby ASSE-OL en 2026-2027 ?

Pas en championnat, l’ASSE jouant en Ligue 2. Seule la Coupe de France pourrait réunir les deux clubs.