Accueil - Mercato ASSE - Red Star-ASSE : Un duel au sommet avec des doutes chez les Stéphanois

L’ASSE se déplace au Stade Bauer ce samedi pour affronter le Red Star, son dauphin en Ligue 2, dans une rencontre importante pour la course aux premières places. Avant ce choc, Ian Cathro doit composer avec plusieurs incertitudes médicales, notamment autour de Gautier Larsonneur et de Tamar Svetlin, tandis que plusieurs retours pourraient renforcer les Verts.

L’ASSE face au Red Star, un rendez-vous qui ne tolère pas l’improvisation

Après sa victoire contre Rodez (2-0), l’ASSE s’apprête à passer un sérieux test sur la pelouse du Red Star. Cette affiche oppose deux concurrents directs dans le haut du classement et pourrait peser dans la course à la montée. Selon Peuple-Vert, plusieurs situations médicales restent à surveiller avant ce déplacement, alors que le staff stéphanois espère récupérer certains éléments importants.

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Le Red Star a su maintenir sa compétitivité malgré un été mouvementé, marqué notamment par le départ de Grégory Poirier, désormais entraîneur du FC Nantes. Pour Ian Cathro, l’objectif sera de confirmer les progrès de son équipe après le succès contre Rodez. Mais entre les absences possibles et les retours encore incertains, la préparation de ce rendez-vous ressemble à un exercice d’équilibriste.

Larsonneur sur la touche, Mamour Ndiaye face à une occasion en or

Le principal point d’interrogation concerne Gautier Larsonneur. Le gardien stéphanois a quitté ses partenaires contre Rodez après un choc avec Kevin Pedro. Son forfait pour la rencontre contre le Red Star est envisagé, sans que la durée exacte de son indisponibilité puisse être considérée comme définitivement établie.

Une absence prolongée constituerait un coup dur pour les Verts, privés de leur dernier rempart habituel à un moment important de la saison. En cas de forfait confirmé, Mamour Ndiaye pourrait connaître sa première titularisation dans un contexte particulièrement exigeant.

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Le jeune portier a effectué ses premières minutes dans le Chaudron contre Rodez, à la suite de la sortie de Larsonneur. Le défi serait considérable, mais cette éventuelle promotion lui offrirait aussi l’occasion de montrer ses qualités. Pour l’ASSE, l’enjeu sera de préserver sa solidité défensive, quel que soit le gardien aligné. Car au Stade Bauer, une erreur peut rapidement coûter cher.

Le retour de Julien Le Cardinal, un renfort de poids pour Cathro

La défense stéphanoise a toutefois reçu un signal encourageant avec le retour de Julien Le Cardinal à l’entraînement collectif en début de semaine. Touché lors du déplacement à Metz, le défenseur central avait manqué la réception de Rodez.

Sa reprise intervient donc au bon moment, alors que les Verts s’apprêtent à affronter un adversaire capable de leur imposer un combat intense. Si ses sensations se confirment lors des prochaines séances, Le Cardinal pourrait réintégrer le groupe de l’ASSE et retrouver sa place dans le dispositif de Ian Cathro.

Son expérience et son leadership représenteraient des atouts appréciables dans une rencontre où la moindre hésitation défensive pourrait être sanctionnée. Son retour ne signifie cependant pas que sa présence samedi est acquise. Le staff devra évaluer sa condition avant de prendre une décision.

Mahmoud Jaber revient, Paul Eymard reste éloigné des terrains

Autre motif de satisfaction pour l’ASSE : Mahmoud Jaber a retrouvé l’entraînement collectif ce mardi. Le milieu de terrain poursuit son retour après plusieurs mois perturbés par des problèmes physiques. Cette reprise constitue une étape positive, mais une participation au déplacement au Stade Bauer paraît encore prématurée.

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Le staff devra privilégier une récupération complète afin d’éviter une nouvelle rechute. Dans une saison longue, récupérer durablement un joueur reste plus important que gagner quelques jours sur le calendrier. La situation de Paul Eymard est moins favorable. Victime d’un coup, le jeune milieu devrait encore patienter au moins deux semaines avant de reprendre l’entraînement collectif.

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Cette indisponibilité réduit les possibilités de rotation à la disposition de Cathro. Le cas de Tamar Svetlin suscite également des interrogations. Son absence des images diffusées par le club et son maintien sur le banc contre Rodez alimentent les spéculations sur un éventuel problème physique. Toutefois, aucun élément ne permet, à ce stade, de confirmer cette hypothèse.

Davitashvili de retour, une arme offensive supplémentaire pour les Verts

L’AS Saint-Etienne peut aussi compter sur une nouvelle encourageante concernant Zuriko Davitashvili. Malade et absent lors de la victoire contre Rodez, l’international géorgien a retrouvé l’entraînement ce mardi. Sa présence à la séance constitue un signe positif pour Ian Cathro, qui pourrait récupérer une option offensive précieuse avant le déplacement en région parisienne. Sa disponibilité effective pour samedi devra néanmoins être confirmée.

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Le Géorgien dispose d’arguments pour faire basculer une rencontre serrée grâce à sa capacité à provoquer, à créer des décalages et à participer aux actions décisives. Il a disputé sept rencontres depuis le début de la saison, dont trois comme titulaire, avec un but et deux passes décisives. Ces statistiques rappellent que son influence ne se mesure pas uniquement à son temps de jeu. Face au Red Star, son retour pourrait offrir davantage de solutions à une équipe stéphanoise qui aura besoin d’efficacité.

Saint-Etienne attend les dernières nouvelles avant le grand départ

À quelques jours du choc, Ian Cathro doit encore composer avec plusieurs inconnues. La situation de Larsonneur demeure prioritaire, tandis que les retours de Le Cardinal, Jaber et Davitashvili doivent être évalués avec prudence. À l’inverse, Eymard restera indisponible et le cas de Svetlin nécessite des éclaircissements.

Les prochaines séances d’entraînement seront donc déterminantes pour établir le groupe appelé à se rendre au Stade Bauer. L’ASSE abordera ce déplacement avec une double ambition : défendre sa position dans le haut du classement et démontrer qu’elle peut répondre présente face à un concurrent direct, même avec un effectif diminué.

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Le succès contre Rodez a apporté de la confiance, mais le Red Star représente un défi d’une autre nature. Pour espérer repartir avec un résultat positif, les Stéphanois devront conjuguer discipline, efficacité et maîtrise émotionnelle.