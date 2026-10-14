Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le Red Star réserve un accueil spécial à Saint-Etienne à Bauer

Le Red Star se prépare à accueillir chaleureusement l’ASSE, samedi (20h). En marge de l’enjeu du match, le club audonien et ses supporters inaugureront la tribune sud du stade Bauer.

Red Star – ASSE : Un choc pour le contrôle de la Ligue 2

L’ASSE se déplace sur le terrain du Red Star, lors de la 9e journée de Ligue 2, samedi prochain. Les Stéphanois sont premiers du championnat, avec deux points d’avance sur les Audoniens, leurs dauphins. Cette rencontre, dont l’enjeu est naturellement la première place du podium, est donc capitale pour les deux équipes.

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Les Verts doivent gagner pour rester leaders du championnat. À défaut d’une victoire, un match nul, synonyme d’un point, serait une bonne opération pour l’équipe de Ian Cathro (40 ans). Elle devancerait toujours son adversaire direct et ne pourra pas être rejoint par ses autres poursuivants. Pour déloger l’AS Saint-Etienne, le Red Star doit donc gagner absolument devant son public.

Une nouvelle tribune inaugurée au stade Bauer contre Saint-Etienne

Parlant des supporters du club basé à Saint-Ouen dans la banlieue parisienne, ils se préparent à vire un événement particulier à l’occasion de la venue des Stéphanois. Il s’agit de l’inauguration d’une nouvelle tribune d’une capacité d’un peu plus de 2 000 places, dans le stade Bauer.

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Prévue initialement le 9 septembre dernier, l’ouverture officielle de cette tribune supplémentaire n’avait pas été possible en raison des délais d’homologation. Un peu plus d’un mois plus tard, L’Etoile Rouge est désormais prête et veut marquer le coup contre l’ASSE.

Les supporters du Red Star lancent un appel à la mobilisation

Pour ce faire, le Collectif Red Star Bauer et les Red Star Fans ont lancé un appel à tous les supporters du club pour une grande mobilisation, samedi à Bauer.

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« Ce samedi 17 octobre, notre équipe reçoit l’AS Saint-Etienne. Ce match sera l’inauguration de notre nouvelle tribune, l’aboutissement d’un combat mené depuis deux décennies pour la rénovation du stade. Pour marquer cette occasion, nous vous invitons fortement, toutes et tous, à être présents en tribune dès 19 heures, afin de participer à l’animation et faire honneur à la ferveur qui nous caractérise », ont-ils écrit sur le compte X de la Tribune Rino Della Negra.

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Avec cette nouvelle tribune, l’enceinte du Red Star passe d’une jauge de 4 528 spectateurs à environ 6 500 places. Les fans de l’ASSE seront logés dans le parcage, sis en tribune Nord, dont la capacité d’accueil est de seulement 236 places.