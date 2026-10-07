Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Joao Ferreira de retour, Cathro face à un vrai dilemme

Le latéral portugais Joao Ferreira a retrouvé le groupe stéphanois après plusieurs semaines d’absence consécutives à un choc contre Clermont, le 14 août. Mais son retour intervient alors que Kévin Pedro s’est imposé à droite, ce qui place Ian Cathro face à un choix délicat.

ASSE : Un retour de Joao Ferreira qui change déjà les équilibres

Joao Ferreira avait commencé la saison avec une place de titulaire dans le onze de Ian Cathro, avant que sa blessure ne vienne interrompre son élan. Le Portugais a progressivement retrouvé la compétition avec le groupe de l’ASSE, mais sans récupérer automatiquement sa place dans le onze.

Lors du déplacement à Metz, Kevin Pedro était encore aligné d’entrée tandis que Ferreira devait se contenter du banc. Ce retour aurait pourtant pu sembler anodin si Kévin Pedro n’avait pas profité de chaque occasion pour rebattre les cartes.

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Formé comme défenseur central, le jeune Stéphanois s’est adapté au couloir droit avec suffisamment d’assurance pour transformer une solution provisoire en véritable alternative. Une évolution qui place désormais Cathro devant un problème plutôt agréable, mais qui n’a rien d’un simple détail de composition d’équipe.

Kevin Pedro entend bien bousculer la hiérarchie

Pendant l’absence de Ferreira, Pedro n’a pas seulement occupé le poste vacant, il a gagné du crédit. Sa régularité et sa capacité à répondre aux attentes de son entraîneur ont progressivement installé une concurrence qui n’existait pas avec la même intensité avant le mois d’août.

Le jeune défenseur a ainsi profité du malheur de son coéquipier sans jamais donner l’impression de forcer les choses. Son évolution s’inscrit d’ailleurs dans la stratégie du club. Saint-Étienne avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en janvier dernier, preuve que ses dirigeants voyaient déjà en lui un joueur appelé à compter dans l’avenir.

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À seulement 19 ans, Pedro dispose désormais d’un argument supplémentaire : la continuité. Et dans le football, celle-ci pèse parfois davantage qu’une hiérarchie établie quelques semaines plus tôt.

Ferreira peut-il reprendre sa place sans garantie ?

Pour Ian Cathro, la question ne consiste donc plus simplement à savoir si Joao Ferreira est apte à débuter. Le Portugais doit désormais convaincre son entraîneur qu’il reste la meilleure option au moment où Pedro présente davantage de rythme et de repères.

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Avant sa blessure, Ferreira avait pourtant clairement pris l’avantage durant la préparation et les premières journées de Ligue 2. Le technicien écossais devra surtout éviter le piège de la titularisation automatique.

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Ferreira revient avec l’expérience de ses premiers matchs et le crédit accumulé avant son arrêt, mais Pedro arrive avec une dynamique que son entraîneur ne peut ignorer. Le principe est simple : comme le rappelle la situation actuelle, « sortir Pedro pour réinstaller automatiquement Ferreira serait difficile à justifier » au seul regard de la hiérarchie du mois d’août.

Rodez comme un révélateur

La réception de Rodez pourrait fournir un premier indice sur les intentions de Cathro. Si Ferreira retrouve immédiatement le onze, le choix traduira la volonté du staff de rétablir la hiérarchie initiale. À l’inverse, une nouvelle titularisation de Pedro confirmerait que le Portugais doit désormais reconquérir progressivement son statut.

Le contexte donne surtout une indication précieuse. L’ASSE ne récupère pas simplement un titulaire absent, elle récupère un joueur dans un secteur où une concurrence s’est créée en son absence. C’est tout l’enjeu de ce retour.

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Ferreira avait quitté une équipe dans laquelle sa place semblait acquise, il revient dans une équipe où Pedro a eu le temps de faire ses preuves. Pour Cathro, le dilemme est donc réel : privilégier le titulaire d’avant ou récompenser celui qui a gagné sa place pendant son absence ?