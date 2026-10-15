Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : recruté à 2,5 M€, Tamar Svetlin déjà menacé de départ ?

Débarqué pour 2,5 millions d’euros à l’été 2026, Tamar Svetlin voit son temps de jeu diminuer à l’ASSE, au point de soulever des interrogations sur son avenir. Si cette tendance se confirme, un prêt lors du mercato hivernal de janvier 2027 pourrait être envisagé pour permettre au milieu slovène de retrouver du rythme.

Mercato ASSE : Tamar Svetlin, une intégration qui marque le pas

L’AS Saint-Étienne avance en tête de la Ligue 2, mais toutes ses recrues ne connaissent pas la même réussite. Tamar Svetlin traverse une période délicate après des débuts pourtant encourageants sous le maillot vert. Arrivé en provenance de Korona Kielce, en Pologne, le milieu défensif de 25 ans doit désormais composer avec une concurrence accrue. De quoi même remettre en question son avenir selon Top Mercato.

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Ses premières semaines laissaient pourtant espérer une installation durable dans l’entrejeu. Le Slovène avait été titularisé à quatre reprises lors de ses cinq premières apparitions en championnat, signe qu’il entrait dans les plans du staff.

Mais la dynamique s’est brutalement inversée. Il n’a disputé que dix minutes contre le FC Metz (2-2), avant de rester sur le banc face à Rodez, lors d’une victoire stéphanoise 2-0. Pour un joueur recruté à ce prix, le changement de statut a de quoi interpeller.

Svetlin face à une concurrence de taille à Saint-Etienne

Dans l’entrejeu, Tamar Svetlin doit notamment composer avec Maxime Bernauer et Aaron Csongvai, qui occupent une place importante dans la rotation de Ian Cathro à l’AS Saint-Etienne. La situation pourrait devenir encore plus compliquée avec le retour attendu de Mahmoud Jaber.

L’international israélien, éloigné des terrains depuis sa blessure aux adducteurs contractée contre Montpellier le 5 septembre, représentera une option supplémentaire pour Ian Cathro lorsqu’il sera apte à reprendre la compétition. Pour autant, aucun départ n’est encore envisagé par le club pour l’une de ses recrues de l’été 2026.

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Le contexte invite tout de même à surveiller l’évolution de son temps de jeu dans les prochaines semaines. Dans un effectif qui vise la remontée en Ligue 1, chaque place se gagne sur le terrain, parfois plus vite qu’on ne l’imaginait au moment de signer.

Un prêt en janvier pour relancer la saison de Svetlin ?

L’hypothèse d’un prêt de six mois, sans option d’achat, pourrait constituer une solution si le Slovène reste durablement en retrait. Une telle opération lui permettrait d’enchaîner les rencontres ailleurs, tandis que Saint-Étienne conserverait la maîtrise de son avenir sportif.

Le contrat de Tamar Svetlin court jusqu’en juin 2030. Cette durée offre aux Verts une marge de manœuvre pour accompagner son adaptation sans précipiter une séparation définitive. Recruté pour 2,5 millions d’euros, le milieu défensif dispose encore de temps pour inverser la tendance et convaincre son entraîneur.

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Les prochaines journées seront donc déterminantes. Soit il retrouve progressivement sa place dans la rotation, soit la question d’un prêt hivernal gagnera en pertinence. À Saint-Étienne, l’enjeu est clair : préserver l’investissement consenti tout en maintenant une concurrence saine dans la course à la montée.