Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato SRFC : Aït Boudlal : le virage surprenant, un accord pour prolonger à Rennes

Le Stade Rennais a trouvé un accord avec Abdelhamid Aït Boudlal pour une prolongation de contrat. Le défenseur central marocain de 20 ans, lié au club breton jusqu’en juin 2028, avait pourtant tout fait pour partir à Fulham cet été.

Prolongation d’Aït Boudlal : où en est le dossier avec Rennes ?

L’information est tombée lundi 12 octobre 2026. Joueur et dirigeants se sont entendus sur les bases d’un nouveau bail, dont la durée et le salaire n’ont pas filtré. Rien n’est encore officiel. Un suiveur du club sur les réseaux sociaux a d’ailleurs tempéré dans la soirée : « Il n’y avait rien de signé à 20 heures. » La signature est attendue dans les prochains jours.

Comment Rennes a-t-il retourné la situation après l’offre de Fulham ?

Début août, Fulham a mis sur la table une offre estimée à 23 millions d’euros, et le Marocain penchait pour la Premier League. Le Stade Rennais a dit non. Franck Haise avait fermé la porte en disant : « Il n’y a pas de sujet. D’abord, il ne m’en a pas parlé. Il est là, bien là, il a deux ans de contrat et on compte sur lui. »

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Les courtisans n’ont pas disparu pour autant. Newcastle surveille sa progression en vue de 2027 et le Borussia Dortmund s’était renseigné au printemps. À l’époque, sa valeur marchande tournait autour de 10 millions d’euros. L’offre anglaise de l’été, plus de deux fois supérieure, dit tout de l’envolée de sa cote. Sans nouveau contrat, Aït Boudlal aurait abordé l’été 2027 à un an de l’échéance, la pire position pour négocier un transfert. Rallonger son bail protège sa valeur, et le SRFC vise déjà un très gros chèque pour ses deux pépites marocaines le jour où elles partiront. Côté joueur, une hausse de salaire était déjà évoquée en interne au printemps.

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Un début de saison sous haute surveillance

Fin août, face au Mans, deux erreurs du défenseur ont mené au premier but adverse. Haise n’avait pas pris de gants : « Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes. » Le directeur sportif Loïc Désiré a lui aussi exprimé des réserves sur des prestations jugées peu convaincantes et sur un esprit parfois tourné vers le mercato.

Le temps de jeu s’en ressent. Aït Boudlal ne compte que quatre apparitions et 280 minutes en Ligue 1 cette saison, loin des 20 matches et 2 buts de l’exercice précédent, dont un but contre Monaco au bout d’une course d’environ 80 mètres.

Que disent les chiffres d’Aït Boudlal cette saison ?

Les données de performance nuancent les critiques. Avec son 1,90 m, le Rennais se classe dans les 2 % des meilleurs défenseurs de Ligue 1 pour les duels aériens gagnés. Il figure parmi les plus explosifs sur les accélérations (93e centile) et le volume de sprints (90e centile).

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Le point faible est ailleurs. Il ne casse presque jamais les lignes par la passe : son volume de passes progressives le place au 3e centile. Un défenseur qui sécurise sans orienter le jeu. Rennes parie sur sa marge de progression. Formé à l’Académie Mohammed VI, recruté à l’été 2024, absent de la dernière Coupe du monde avec le Maroc, il a encore tout à prouver à 20 ans.

Jusqu’à quand Aït Boudlal est-il sous contrat avec le Stade Rennais ?

Son contrat actuel court jusqu’en juin 2028, soit encore près de deux saisons. La nouvelle échéance sera connue à la signature officielle.