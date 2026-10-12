Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Le gros coup de gueule de Franck Haise après Auxerre

Le Stade Rennais a dominé l’AJ Auxerre (4-1), dimanche, lors de la 6e journée de Ligue 1, malgré une première période inquiétante qui a provoqué la colère de Franck Haise. Malgré ce succès et 13 points au compteur, l’entraîneur rennais attend encore davantage de régularité dans le jeu, notamment sur le plan défensif.

Stade Rennais : Franck Haise hausse le ton malgré le succès face à Auxerre

Le Stade Rennais a retrouvé le sourire face à Auxerre, mais Franck Haise n’a pas tout apprécié. Le technicien breton a vivement réagi dans le vestiaire à la pause, après une première période marquée par des erreurs défensives et un manque d’engagement de son équipe.

« Quand vous ne faites pas les efforts préventifs et qu’ils sont adroits sur ce type de situations… Ça aurait été logique d’être mené à la mi-temps », a-t-il regretté. « Si vous écoutez ma voix, ça fait longtemps que je n’étais pas monté dans les tours comme ça, c’était nécessaire. On a fait de la vidéo d’abord et il fallait aussi la partie vocale », a-t-il poursuivi.

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Pour Franck Haise, il était clair qu’il fallait secouer ses joueurs. « J’aimerais ne pas le refaire souvent pour ne pas arrêter ma carrière plus tôt que prévu », a ajouté Franck Haise. Derrière cette formule, le message était clair. Gagner ne suffit pas lorsque le contenu laisse autant de place aux inquiétudes.

Pourquoi Rennes a-t-il autant souffert avant la pause ?

Les Rennais avaient pourtant lancé leur rencontre de la meilleure manière. Esteban Lepaul a ouvert le score à la 15e minute, donnant l’impression que les Bretons avaient les moyens de maîtriser les débats. Mais Auxerre a rapidement révélé les failles de l’arrière-garde rennaise.

À la 25e minute, Archer a profité d’un long dégagement du gardien Mamadou Diop pour prendre la défense à revers et remettre les deux équipes à égalité. Cette nouvelle alerte a particulièrement irrité Haise, qui a pointé le manque d’agressivité et les retours défensifs insuffisants. « La logique aurait voulu qu’on soit menés à la pause », a-t-il admis.

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Le constat est sévère pour une équipe qui ambitionne de s’installer durablement parmi les meilleures formations du championnat. Les changements dans la composition, notamment la titularisation de Rouault plutôt que celle d’Aït Boudlal, n’ont pas suffi à effacer les problèmes observés.

La soirée XXL de Boulaye Dia

La seconde période a offert un visage plus convaincant du Stade Rennais. Les entrants ont apporté davantage d’énergie et de justesse, tandis que Boulaye Dia a fait basculer la rencontre dans les arrêts de jeu en inscrivant un doublé. Le score final, 4-1, donne ainsi une image flatteuse d’une partie qui fut longtemps bien plus disputée que ne le laisse penser le résultat.

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Haise a salué l’apport de ses remplaçants, évoquant notamment le retour de Djaoui en compétition officielle et les efforts d’Eli’ Mayenda. « Tout le monde est bien entré, dans une dynamique nettement plus positive », a-t-il souligné. Pour l’entraîneur, cette capacité des joueurs à contribuer, quel que soit leur temps de jeu, représente un enjeu essentiel sur une saison longue et exigeante.

Les 13 points suffisent-ils à masquer les lacunes rennaises ?

Après six journées, Rennes compte 13 points et figure dans le haut du classement. Ce bilan comptable constitue un motif de satisfaction, d’autant que l’équipe conserve une marge de progression. Mais Haise ne veut pas confondre efficacité et maîtrise. Franck Haise a rappelé qu’un arrêt important de Brice Samba avait également permis aux siens de rester dans le match lorsque la rencontre pouvait encore basculer.

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Le chantier concerne désormais la régularité collective, en particulier les transitions défensives et l’intensité sans ballon. Pour les supporters rennais, le succès contre Auxerre apporte trois points précieux, mais aussi un avertissement. Dans un championnat où les erreurs se paient souvent cher, la colère de Haise pourrait servir de rappel. Les buts de Boulaye Dia font du bien, mais ils ne répareront pas éternellement les oublis de la défense.