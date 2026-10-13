Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato SRFC : Prolongation menacée pour Abdelhamid Aït Boudlal ?

Annoncée comme imminente, la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal au SRFC pourrait finalement réserver quelques surprises. Selon Onze Mondial, aucun accord n’existerait encore entre le défenseur central et la direction du Stade Rennais.

Stade Rennais : la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal pas encore bouclée ?

Révélation du Stade Rennais en 2026, Abdelhamid Aït Boudlal fait l’objet de discussions pour une prolongation de contrat. Après avoir été tenté par un départ lors du dernier mercato estival, Abdelhamid Aït Boudlal semblait finalement parti pour poursuivre son aventure au Stade Rennais.

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Ce lundi, Foot Mercato a annoncé qu’un accord aurait été trouvé entre les dirigeants du Stade Rennais et les représentants d’Abdelhamid Aït Boudlal pour une prolongation de contrat. Une signature serait même attendue dans les prochains jours, alors que le joueur de 20 ans, actuellement lié au SRFC jusqu’en juin 2028, avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs étrangers cet été, notamment en Premier League.

La situation s’est donc apaisée autour de l’international marocain qui avait été publiquement recadré par son entraîneur Franck Haise en début de saison. Mais ce dossier pourrait ne pas être aussi avancé qu’annoncé. En effet, selon le compte Twitter @jonathan35001, qui suit de près l’actualité du club breton, aucun contrat n’avait encore été signé ce lundi soir.

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« Il n’y avait rien de signé à 20 heures… », a assuré l’Insider rennais sur le réseau social. Une précision qui invite donc à la prudence concernant l’officialisation imminente de cette prolongation, sans pour autant remettre nécessairement en cause l’existence d’un accord entre les différentes parties. Une tendance confirmée par le site Onze Mondial.

Abdelhamid Aït Boudlal n’a pas encore tranché

Le portail sportif assure que « si des discussions existent entre Abdelhamid Aït Boudlal et sa direction pour une prolongation de contrat, aucun accord n’a pour le moment été trouvé. » Auteur d’une grande seconde partie de saison avec Rennes, Abdelhamid Aït Boudlal s’était imposé comme une des révélations de l’année 2026 en Bretagne.

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À tout juste 20 ans, il incarne l’avenir de la défense du Stade Rennais après avoir succédé cette saison à Jérémy Jacquet, définitivement parti pour Liverpool. Cet été, des discussions ont ainsi débuté avec sa direction pour une prolongation de contrat alors que l’international marocain (deux sélections) est actuellement lié avec le SRFC jusqu’en 2028.

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« Et selon nos informations, contrairement à ce qui a pu être annoncé ces dernières heures, il n’existe aucun accord entre le joueur et son club. Pour le moment, le principal concerné n’a pas encore pris sa décision pour son futur », rapporte Onze Mondial.

Cet été, le board rennais a d’ailleurs du faire face à des offres conséquentes venues d’Angleterre. Fulham a tenté le coup en offrant jusqu’à 35 millions d’euros. Pas suffisant pour faire flancher les Rennais. Cette saison, Aït Boudlal a été aligné d’entrée lors de trois des cinq premières journées par Franck Haise, se montrant déterminant lors du match nul face au Paris Saint-Germain et de la victoire au Mans, plus en difficulté, à l’image du reste de son équipe, lors de la lourde défaite contre l’Olympique Lyonnais.

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Le feuilleton Aït Boudlal n’est donc peut-être pas encore totalement terminé du côté du Stade Rennais.