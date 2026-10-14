Mercato Stade Rennais : le Racing Santander veut signer Yassir Zabiri

Prêté au Racing Santander par le Stade Rennais, Yassir Zabiri réalise un début de saison remarquable en Espagne, avec sept buts en huit rencontres. Selon Africa Foot, le club espagnol aurait transmis une offre officielle pour recruter définitivement l’attaquant marocain de 21 ans.

Mercato Stade Rennais : Yassir Zabiri, une renaissance espagnole qui affole l’Europe

Recruté par le Stade Rennais en février 2026 pour environ 10 millions d’euros en provenance de Famalicão, Yassir Zabiri n’avait pas réussi à s’imposer en Bretagne. Avec seulement six apparitions sous le maillot rouge et noir, souvent limitées à des entrées en fin de rencontre, le jeune attaquant avait besoin d’un environnement plus favorable pour exprimer son potentiel. L’information révélée par Africa Foot change désormais la perspective de son prêt.

Le Racing Santander souhaiterait conserver définitivement le Marocain après ses prestations convaincantes. Le club breton avait justifié cette décision de le prêter en expliquant que son joueur pourrait « s’aguerrir et engranger du temps de jeu » en Espagne.

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Le pari semble porter ses fruits. Avec sept réalisations en huit matchs, dont cinq titularisations, Zabiri affiche une efficacité qui contraste avec son passage discret en Ligue 1. Son réveil offensif ne passe donc plus inaperçu, et le Racing entendrait profiter de cette dynamique pour avancer ses pions.

Une offre officielle, mais Rennes garde toutes les cartes en main

D’après les informations rapportées par Africa Foot, le Racing Santander aurait formulé une proposition officielle dont le montant n’a pas été communiqué. Pour le moment, ni les conditions de cette offre ni la réponse des dirigeants rennais ne sont connues. Le Stade Rennais bénéficie surtout d’un avantage contractuel majeur.

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Le prêt a été conclu sans option d’achat. Autrement dit, les performances de Zabiri ne donnent aucun droit automatique au club espagnol de le conserver. L’attaquant reste lié au SRFC jusqu’en juin 2029. Rennes peut ainsi écouter les propositions, fixer ses exigences et décider s’il préfère récupérer un joueur en pleine progression ou négocier un départ à des conditions avantageuses.

Une valorisation en hausse et Aston Villa à l’affût

La progression de Yassir Zabiri se traduit également sur le marché. Sa valeur marchande est passée de 9 millions d’euros en juin à 20 millions après son excellent début de saison. Cette estimation ne constitue toutefois ni un prix de transfert garanti ni une somme que Rennes peut automatiquement réclamer.

La régularité du joueur, son potentiel et la concurrence entre prétendants pèseront dans les négociations. Le Racing Santander ne serait d’ailleurs pas seul sur ce dossier. Aston Villa, engagé sur la scène européenne, suivrait également l’attaquant marocain. Cette concurrence pourrait renforcer la position rennaise si plusieurs clubs décident de passer à l’action.

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À 21 ans, Zabiri dispose encore d’une marge de progression importante, mais il devra confirmer ses statistiques sur la durée. Pour le Stade Rennais, le dilemme est clair : profiter d’une valorisation en hausse ou miser sur le retour d’un attaquant qui commence enfin à démontrer pourquoi il avait été recruté à prix élevé.