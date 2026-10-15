Accueil - Mercato OM - OM-Olympiakos compo : Genesio fait un choix fort en attaque

L’OM compte enchainer une deuxième victoire consécutive ce jeudi face à l’Olympiakos. Bruno Genesio prévoie quelques modifications dans sa composition d’équipe. Même si Igor Paixao devrait conserver sa place de titulaire.

OM : Bruno Genesio avec un onze remanié contre l’Olympiakos

Bruno Genesio modifie ses plans pour la réception de l’Olympiakos ce jeudi soir (21h) au Vélodrome. Son OM n’a pas encore décroché le moindre point dans la compétition. Les Phocéens ayant été corrigés à Besiktas (4-1) lors de la première journée de Ligue Europa. Ils sont déterminés à effacer ce naufrage collectif.

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Surtout que le succès obtenu dimanche à Troyes (0-2) en championnat a redonné confiance aux hommes de Bruno Genesio. Les Marseillais veulent enchaîner une deuxième victoire consécutive. L’entraîneur phocéen compte d’ailleurs effectuer quatre changements par rapport au onze aligné en championnat, indique L’Equipe.

Des cadres de retour, des jeunes talents sacrifiés

Timothy Weah revient de suspension. L’international américain retrouvera à priori son statut de titulaire face aux Grecs. Il devrait être associé à Tochukwu Nnadi, Keyliane Abdallah et Faris Moumbagna dans le onze de départ marseillais. Ces changements se feraient aux dépens de Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko, Angel Gomes et Amine Gouiri.

Le cas des deux premiers surprend. Les deux Minots marseillais avaient livré une solide prestation à Troyes. Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko devraient retrouver pourtant le banc de touche face à l’Olympiakos. Bruno Genesio semble ainsi préférer l’expérience et la hiérarchie à des talents précoces pour ce rendez-vous européen.

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Le message est clair. L’ancien coach Lyonnais veut s’appuyer sur ses joueurs les plus établis pour la réception de l’Olympiakos. Le choix le plus marquant concerne le maintien d’Igor Paixao en attaque.

Igor Paixao garde la confiance de son entraîneur

L’attaquant brésilien avait refusé de serrer la main de son entraîneur lors de sa sortie à la 87e minute à Troyes. Ce geste d’humeur a provoqué une vive polémique à Marseille. Sachant le joueur de 26 ans connait une baisse de régime notoire. Il et reste sur dix matchs toutes compétitions confondues sans but ni passe décisive.

Igor Paixao s’est vite excusé auprès du groupe pour son coup de colère. Bruno Genesio comprend sa frustration et ne l’a pas écarté. Le technicien avait d’ailleurs expliqué que le joueur a besoin de retrouver de la confiance et peut compter sur son soutien.

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Reste à savoir si cette confiance portera ses fruits. Le public du Vélodrome attend une réaction positive face à l’Olympiakos. Un premier but d’Igor Paixao serait le meilleur moyen d’effacer son vilain geste et lancer enfin sa saison, comme celle de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa.

Voici la composition probable de l’Olympique de Marseille :

De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Nnadi – Abdallah, Harit, Paixao – Moumbagna.